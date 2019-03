L'événement et la semaine nationale À livres ouverts sont de retour

L'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (l’AQRP) en partenariat avec l’Association des bibliothèques publiques du Québec (l’ABPQ), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) initie la 3e édition de l’événement et semaine nationale À LIVRES OUVERTS 2019 sous le thème : « Un passage inédit vers l'inclusion sociale! ».

Du 17 au 23 mars 2019, c’est une invitation lancée au grand public à faire des rencontres vivifiantes de rétablissement en santé mentale, dans une bibliothèque près de chez vous! Au lieu d’emprunter un livre papier ou électronique, vous empruntez un Livre vivant pour quelques minutes! Il s’agit d’un être humain qui vit ou a été touché de près par un problème de santé mentale ou un proche qui accepte de raconter un chapitre de sa vie. Ces Livres s’ouvrent comme des phares et offrent de l’espoir! Cet événement original est le plus vaste événement de lutte contre la stigmatisation au Québec! Il rassemble en 2019 13 régions et 31 villes, plus de 1,200 rencontres!

Nous sommes fiers d’annoncer que Madame France Castel sera notre animatrice émérite pour notre lancement national! Cette grande dame, par toute sa passion, la richesse de son expérience, sa grande générosité et transparence représente pour nous un véritable Livre vivant qui est entré dans tous les cœurs au Québec! Notre porte-parole jeunesse, Monsieur Bernard Légaré, pair aidant de 22 ans, nous partagera un fait vécu. Découvrez son audace, sa chanson intitulée cycle dépendance sur utube.com. Le lancement a lieu le jeudi 14 mars à l’Auditorium de BAnQ Vieux-Montréal, 535, avenue Viger Est, Montréal de 15h à 15h40, suivi d’un cocktail-réseautage à l’Atrium de 15h40 à 16h30.

Cet événement offre un message de transformation sociale et humaine clair : Une difficulté est enfin associée à une opportunité d’être résilient et créatif. Sa force tient à sa simplicité de relier des individus à la communauté. Le contact direct s’est avéré être l’outil le plus efficace pour défier la catégorisation et la stigmatisation : il participe à changer les mentalités, les comportements et les vies! Le témoignage s’offre tant comme clé du rétablissement du Livre vivant que comme nouveau point de repère pour le Lecteur. Ce qui nous semble étranger à prime abord n’est pas si différent de soi!

L’événement et semaine nationale À LIVRES OUVERTS fait d’une pierre trois coups! :

Les Livres vivants retrouvent la confiance en eux-mêmes en témoignant de leur résilience. De plus, chaque témoignage les éloigne de l’auto-stigmatisation.

Le grand public y trouve l’espoir d’un mieux-être, que le courage du dévoilement libère du non-dit et peut mener à être accueilli et à être aidé. De plus, le contact direct génère une nouvelle forme de présence citoyenne d’apprivoiser le différent de soi.

La richesse du réseautage entre les organismes de tous horizons (santé mentale, emploi, jeunesse, alphabétisation, travail de rue, centres femmes) et aussi du réseau public invite à des nouvelles pratiques et à une visibilité de leurs services.

