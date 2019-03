Marché public de Joliette : artistes et artisans recherchés pour la prochaine saison

À nouveau cette année, la Ville de Joliette invite les artistes et artisans à se joindre au Marché public de Joliette, les samedis du 1er juin au 12 octobre sur la place Bourget.

Une vingtaine d’emplacements, où il sera possible d’implanter un commerce temporaire d’exposition et de vente d’œuvres artisanales, seront ainsi mis à la disposition des artisans durant toute la saison du Marché public.

Les intéressés sont invités à consulter le document d’information disponible au www.joliette.ca/tourisme/marches-publics et à remplir le formulaire de demande de permis temporaire avant le 12 avril.

Pour plus de détails, communiquez avec le service de l’Aménagement du territoire au 450 753-8131.

Culture - Appels en cours

Rappelons que des appels de dossiers sont toujours en cours pour le programme de bourse aux artistes émergents 2019-2020 et pour le programme de subvention aux projets culturels novateurs 2019-2020.

Dans le cadre de ces deux appels, il est possible de déposer un projet avant le 22 mars. Les détails sont disponibles au www.joliette.ca/culture-patrimoine/appel-de-projets. Pour plus de détails, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.