M. Pierre La Salle lance sa campagne électorale

Ce sont un peu plus de 50 personnes qui se sont présentés à l’école primaire, St-Louis de France, de St-Jacques de Montcalm, alors que tous les maires et mairesse de la MRC étaient présents pour appuyer leur collègue, M. Pierre La Salle, le jeudi 31 janvier dernier. Les maires présents l’ont confirmé, M. La Salle a toutes les compétences requises pour occuper ce poste clé à la MRC de Montcalm.

« Je pense être la personne la mieux placée pour poursuivre et défendre les dossiers de la MRC. Ils sont nombreux et urgents. C’est pourquoi il est très important de s’y consacrer dès maintenant. » S’est exprimé M. La Salle.

En début d’assemblée, M. le maire Patrick Massé a insisté sur l’importance du rôle de rassembleur, de catalyseur et de porte-voix auprès des organisations, des maires et mairesses que doit maîtriser un préfet, pour le bon déroulement de l’administration de la MRC.

Après avoir remercié pour leur présence les gens présents, M. La Salle a fait une courte biographie de ses études et expériences de travail sur plus de 20 ans. Son expérience à la table des maires est vaste. Il a été sur tous les comités, ressources humaines, comité de développement, sécurité publique, le comité MTFO, qui a donné la naissance du projet Luciole, le comité de transport, culture et tourisme, développement économique, gestion financière, et bien d’autres.

La principale raison pour laquelle M. La Salle a décidé de se lancer dans la course : « Notre MRC a acquis une réputation solide et une crédibilité jamais atteinte depuis sa création, nous sommes cités en exemple sur plusieurs dossiers au Québec », a lancé M. La Salle.

« Notre MRC est sur une lancée, il faut profiter de l’initiative et continuer d’aller de l’avant, car il y a des dossiers super importants qu’il faut régler au plus vite », a ajouté le candidat.

Le quotidien a reçu plusieurs témoignages en appuis au candidat en lice, à la fin de cette rencontre. M. La Salle est confiant pour la suite!