La CCGJ dévoile son nouveau slogan

La Chambre de Commerce du Grand Joliette dévoile sa nouvelle image. Unis, forts et prospère sont les mots qui représentent la mission et les valeurs de la Chambre de Commerce du Grand Joliette .

Le mot UNIS démontre que les membres de la Chambre ont su se rallier ensemble depuis la fondation de celle-ci, passant de 45 à 525 membres en 125 ans. Ils sont issus de tous les secteurs et ont tissé des liens forts entre eux. Ce sont des gens d’affaires motivés, qui ont confiance en la Chambre et en l’avenir.

Le mot FORTS est signe que c’est le regroupement des membres qui a permis et permet encore que la Chambre s’ancre dans son milieu et qu’elle prenne sa place de leader. Ensemble, ils composent une Chambre de commerce solide, qui sait se relever lors d’échecs, accepter fièrement ses victoires et emboîter le pas dans la bonne direction.

Le mot PROSPÈRES est déterminant. C'est lui qui illustre la continuité de façon positive, le développement et le succès. Il démontre aussi que c'est en étant unis que les membres peuvent contribuer au bien-être économique, civique et social du territoire. Ensemble, ils choisissent de réussir, de façon durable, et s'y engagent positivement tous les jours.

À propos de la CCGJ

La CCGJ qui se situe parmi les 15 plus grandes chambres de commerce au Québec, c’est plus de 525 membres et 125 ans d’existence. Pour souligner son 125e anniversaire, une grande fête se tiendra le 19 juin prochain. Sa mission est de s’impliquer au sein de sa collectivité afin de susciter un développement économique qui profite à tous.