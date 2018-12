40 000 $ amassé pour la Fondation québécoise du cancer

Le 8 novembre dernier, quelque 60 personnes ont répondu à l’invitation du président de la campagne corporative 2018, Tommy Robillard, et des vice-présidents, John Stimpson et Diane Moreau, pour la 3e édition de la Dégustation de champagnes de prestige. Cet événement-bénéfice au profit de la Fondation québécoise du cancer s’est tenu au Musée d’art de Joliette.

Cette année, les invités ont pu savourer des champagnes de la Maison Bollinger ainsi que des mets fins servis par L’Âtre Bistro traiteur de Joliette.



Les convives, issus du milieu des affaires, étaient réunis pour cette soirée dans le but de soutenir les programmes et services de la Fondation, dont bénéficient annuellement des milliers de personnes touchées par le cancer, dans la région Lanaudière et partout au Québec. Au total, la somme de 40 000 $ a été amassée pour la Fondation québécoise du cancer.

Déroulement de la soirée

Au cours de la soirée, Tommy Robillard et John Stimpson se sont adressés aux participants, leur rappelant l’importance de la cause « La recherche sur le cancer c’est nécessaire, mais il est important de ne pas oublier qu’il faut aussi soutenir les personnes aux prises avec cette maladie ».

De son côté Jules Moreau de Notre-Dame-des-Prairies, ex-bénéficiaire du service d’hébergement de la Fondation, a témoigné de son expérience : « C’est formidable tout le support dispensé par le personnel lors d’un séjour au Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer. Ça aide à passer au travers! »

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province. Elle propose aussi de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.