Collège constituant de Joliette: suspension des cours et des activités

En raison des conditions météo, les cours et les activités régulières prévus pour la journée au collège constituant de Joliette sont suspendus pour la journée (incluant les activités de la Formation continue et les activités prévues en soirée, dont l'accueil des nouveaux admis). L’ensemble du personnel est avisé de ne pas se présenter au travail.

Pour plus d’information, consultez les moyens de communication habituels :

Le site Web | cegep-lanaudiere.qc.ca

Le portail Omnivox | cegep-lanaudiere.omnivox.ca

La page Facebook | facebook.com/cegepjoliette

Le message téléphonique | 450 759-1661

L’intranet (pour employés seulement) | intranet.cegep-lanaudiere.qc.ca/le-cegep

Veuillez noter que les cours et les activités régulières prévus aux collèges constituants de L’Assomption et de Terrebonne ainsi qu’au siège social et à la Formation continue à Repentigny sont maintenus selon l’horaire habituel.