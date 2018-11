PME : qui sont vos meilleurs partenaires ?

Qu’ils soient financiers, conseillers ou stratégiques, l’entreprise a besoin de s’entourer de partenaires fiables pour pérenniser son activité et favoriser son développement. Le point sur un réseau indispensable à vos affaires.

1.Les partenaires financiers

Au moment de la création de son entreprise, la recherche de partenaires financiers est l’étape la plus compliquée. Ces partenariats peuvent prendre la forme de subventions gouvernementales, de prêts d’honneurs à taux zéro, mais aussi d’ouverture de capital à des investisseurs privés si vous optez pour l’incorporation par exemple.

Les Business Angel à ce titre sont une véritable aubaine : ils placent leur argent dans des entreprises innovantes et vous font bénéficier de leur expérience entrepreneuriale. Ils soutiennent également le développement d’entreprises déjà constituées.

Plus classiquement, les banques et plus particulièrement votre banquier est votre soutien le précieux pour faire face à des problèmes éventuels de trésorerie, des besoins en équipements ou en fonds de roulement. Il faut donc toujours entretenir d’excellentes relations avec lui.

2.Les partenaires conseillers

Le partenaire conseiller le plus sûr de tout chef d’entreprise est de loin son comptable. Choisir un bureau comptable à Montréal ne se réduit pas à lui confier votre tenue de livres et le calcul de votre rentabilité. Sa mission de conseil et son expertise vous accompagneront lors de vos prises de décisions importantes : le choix d’un investissement, l’opportunité d’un recrutement, la volonté de vous développer sur un nouveau marché…

Vous trouverez aussi auprès du réseau Accompagnement Conseil Stratégique, offert par le ministère de l’économie, des aides pour soutenir votre croissance, améliorer la gestion de votre entreprise ou l’organisation du travail. Une analyse externe de la situation permet d’avoir une vision globale de la situation et de bénéficier de solutions concrètes.

3.Les entreprises partenaires

De nombreuses entreprises s’associent à d’autres soit pour mutualiser leurs compétences soit pour obtenir de meilleurs prix auprès des fournisseurs. Former une co-entreprise peut favoriser ainsi la croissance de votre entreprise.

D’autres modalités telles que la fusion ou l’acquisition d’une autre entreprise permettent de profiter de marchés déjà conquis, d’unités de production performantes, de compétences déjà en place. Là encore, les conseils d’un comptable seront précieux en regard de la santé de votre entreprise et le choix des alliances.

Sans acter une fusion ou une acquisition, une alliance stratégique sous forme de partenariat permet de négocier auprès de ses fournisseurs en échange d’un marché régulier, par exemple dans le domaine des transports et de réaliser des économies de gestion.