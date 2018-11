Investissement locatif : quels sont les principaux risques ?

Des impayés si un locataire a déjà un dossier de mauvais payeur, que ce soit pour ses propres crédits ou des loyers antérieurs. Ouvrir un nouveau dossier de crédit à la Régie est long et coûteux et la résiliation pour non-paiement difficile. Le locataire pourra jouir encore longtemps de votre logement sans payer. Il faudra alors faire exécuter un jugement de la Régie du logement pour récupérer une partie de vos créances. Vérifier que le locataire dispose d’un travail fixe et de revenus suffisants est une attitude de bon sens.