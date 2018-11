4 stratégies pour réaliser des gains en bourse

Investir en bourse sans stratégie est très compliqué, la connaissance du marché boursier, entre autre, étant un gage de réussite. Comment s’y prendre pour gagner de l’argent ?

Approfondir les bases du trading

S'offrir une formation en swing trading pour débutant permet d’acquérir une méthode d’investissement pour réaliser des gains intéressants. Elle est particulièrement adaptée aux particuliers qui veulent apprendre à anticiper les mouvements du cours d’un actif, à acheter et vendre 1 point en haut et 1 point en bas pour minimiser les risques, à obtenir des gains sur des périodes courtes grâce à une observation étroite du marché au moyen d’un certain nombre d’indicateurs.

Au début, il faut maîtriser ses pertes en testant avec des sommes raisonnables issues de votre épargne et non de vos salaires. Vous augmenterez ce capital de départ par une partie de vos gains.

Mixer ses investissements

Tout le monde n’a pas le même profil d’investisseur, c’est-à-dire la même tolérance aux risques pris. Votre profil dépend de votre situation professionnelle et de votre capacité d’investissement.

Un investisseur actif passera beaucoup de temps à étudier le marché pour donner des ordres, il obtiendra ainsi beaucoup de gains mais prendra beaucoup de risques.

Un investisseur passif définira une stratégie à plus long terme en misant sur des actions sécuritaires ou des fonds obligataires. L’exemple parfait d’une stratégie passive sans connaissances du marché boursier est d’acheter un indice boursier comme le CAC 40. Comme les indices n’ont pas vocation à faire plus mais seulement de répliquer leur valeur, aucune surveillance n’est nécessaire. Bien sûr le rendement sera de l’ordre de 10% seulement sur le long terme mais il n’y aura rien de plus à faire.

Le succès en bourse réside à mélanger les deux, 40% d’actions en entreprise et 60% d’obligations, plus stables.

Savoir prendre plus de risques : la stratégie Warren Buffet

A l’inverse de la précédente, la stratégie Warren Buffet consiste à prendre 90% d’actions et 10 % d’obligations. Néanmoins, l’investisseur choisira des actions maîtrisées, c’est-à-dire dont il estimera la valeur et appréhendera les variations. Cela suppose évidemment de bien étudier le modèle économique de l’entreprise choisie mais de fonder également ses décisions sur sa propre analyse et non d’après les rumeurs.

Rechercher des entreprises sous-cotées

L’astuce consiste ici à trouver des entreprises mal cotées en bourse mais dont la rentabilité est bonne, donc en s’assurant des bénéfices réalisés, et d’attendre qu’elles remontent.