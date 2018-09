La Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette aura lieu du 8 au 12 octobre prochain sur son territoire. La signature de l’événement : « Tous ensemble : #PrioritéSécurité ». Une signature qui se veut rassembleuse, actuelle et inclusive. À ce slogan s’ajoute la thématique annuelle sur la sécurité des traverses piétonnières.

Même si les activités officielles de la semaine débuteront seulement en octobre, le comité organisateur mise sur un déploiement des outils de sensibilisation dès maintenant. Pendant les deux semaines précédant les événements officiels, la population pourra apercevoir différentes publicités sur le sujet.

Le message est clair : la sécurité c’est l’affaire de tous. À l’approche d’une traverse piétonnière, tout le monde doit penser à la sécurité. La sienne, mais aussi celle des autres usagers de la route. Les piétons ont la responsabilité de traverser aux endroits prévus et de s’être assuré de bien avoir été vus par les conducteurs. Quant à eux, ces derniers doivent accorder la priorité de passage à un piéton qui a clairement signifié son intention de traverser. Il faut savoir faire preuve de courtoisie, de savoir-vivre et de patience!

La sensibilisation sera faite auprès de tous : que vous soyez piéton ou conducteur, tout le monde à affaire aux passages piétonniers lorsqu’il circule. Les plus jeunes sont invités à participer à un concours dessin qui a présentement lieu dans les écoles primaires du secteur. Le mot-clic #PrioritéSécurité permettra aux adolescents et aux adultes de s’approprier aussi la campagne en facilitant le partage sur les médias sociaux et Internet. Les conducteurs et les piétons de tout âge seront aussi rejoints grâce à une animation qui sera présentée au cinéma de Joliette. De plus différents éléments visuels seront diffusés dans les transports en commun et sur le territoire des municipalités.

Cette campagne de publicité atteindra son apothéose lors de la Semaine de la sécurité. Toutes les villes et municipalités participeront à une activité de sensibilisation sur le terrain, à tour de rôle, à partir du 9 octobre. La semaine d’activités s’achèvera par une marche symbolique dans le centre-ville de Joliette le vendredi 12 octobre en avant-midi. Tous les détails concernant ces activités seront annoncés bientôt et disponibles sur le site Internet de la MRC ou via sa page Facebook.

La thématique de la sécurité des traverses piétonnières vient aussi faire écho aux différents efforts de la MRC et des organismes de la région pour promouvoir le transport actif et collectif. En rendant les déplacements des piétons ou des cyclistes plus sécuritaires, peut-être que plus de gens opteront pour des moyens de transport autres que l’automobile.

C’est en juillet dernier que le comité Sécurité publique-Sûreté du Québec a annoncé avoir mis sur pied une telle campagne de sensibilisation. Des partenaires importants (le Plateau lanaudois intersectoriel, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Sûreté du Québec et les Services incendies des villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée) accompagnent et aident le comité dans le développement et le déploiement de cette activité majeure.