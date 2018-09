4 solutions pour simplifier la gestion de sa PME

Simplifier sa gestion d’entreprise, c’est gagner du temps pour se consacrer à des activités urgentes, mais aussi pour prendre le recul nécessaire à toute prise de décision. Avoir l’esprit libre augmente à coup sûr les performances et les résultats de l’entreprise. Voici donc quelques solutions pour y parvenir.

1.S’organiser

L’organisation n’est pas qu’une lapalissade. L’objectif est de définir quelles sont vos priorités. Après avoir trié vos dossiers en cours, dressez une liste par ordre d’importance pour ne rien oublier et imposez-vous des délais de réalisation. Vous aurez ainsi une vision globale du temps qui vous reste.

Confiez les dossiers moins stratégiques en les répartissant à vos collaborateurs en fonction de leur niveau de compétences.

2.Faire le ménage dans sa boîte courriel

Consulter votre boîte de réception deux fois par jour seulement, tôt le matin ou en début d’après-midi et en fin de journée. Classez les courriels les moins importants dans des dossiers au nom de vos clients et fournisseurs, répondez aux plus urgents.

3.Déléguer les postes chronophages

Un certain nombre de tâches obligatoires ne rapportent pas d’argent. Sous-traitez par exemple votre comptabilité. Déléguer sa tenue de livres à un bureau comptable représente une économie de temps importante, de plus vous bénéficierez des conseils d’un professionnel. Son recul et son expérience seront autant d’atouts pour votre entreprise.

4.Utiliser des outils digitaux

De nombreuses solutions digitales ont été conçues en vue de simplifier le quotidien du chef d’entreprise. Elles boosteront votre compétitivité.

Les logiciels de facturation simples et parfois même gratuits permettent d’établir des devis, de facturer et de relancer le client en cas de retard de paiement,

Les logiciels de réponse automatique aux mails de vos clients ou de vos collaborateurs au sein de l’entreprise réduisent significativement le temps passé à traiter son courriel. Ils constituent aussi un outil de mesure de satisfaction de vos clients.

Les logiciels de planification comme Google Agenda par exemple vous aident à planifier vos rendez-vous à la semaine ou au mois. Doodle quant à lui vous accompagne dans la planification de vos réunions. Le système de visioconférence évite de vous déplacer.

Les logiciels d’aide à la gestion de projet, comme Evernote, vous assistent dans vos prises de notes, enregistrements d’images et même de vidéos avec une fonction de partage vers vos collaborateurs.

Il est facile de simplifier la gestion de votre entreprise et à moindre coût en prenant le temps de s’organiser.