6 techniques de rajeunissement sans chirurgie

La peau est une couche protectrice qui malheureusement s’affaisse et se plisse avec l’âge par manque de collagène. Le capital jeunesse est différent selon les femmes, mais aussi selon les facteurs environnementaux : le tabac, l’alcool, le soleil ou la prise de médicaments. De nouvelles techniques à la pointe sont utilisées pour rajeunir sans bistouri, pas toutes abordables pour le porte-monnaie, mais la beauté n’a pas de prix dit-on !

1.La méthode par ultrasons

Le principe repose sur la diffusion d’ultrasons sous la surface cutanée à différentes épaisseurs selon le problème à corriger. L’effet thermique sur la coagulation provoque une rétractation de la peau et relance également la production de collagène et d’élastine. Les résultats ne sont pas visibles immédiatement, mais, au bout de deux à trois mois, les effets attendus sont bien là et dureront jusqu’à deux ans. La méthode est totalement sécuritaire, il n’y a aucun effet secondaire. Avant 60 ans, une séance de 60 à 90 minutes suffit.

2.La radiofréquence fractionnée

La radiofréquence fractionnée émet des ondes courtes stimulant la microcirculation. La peau est raffermie, les rides lissées. Elle est utilisée pour le visage, redessiner l’ovale, défroisser les joues retendre le cou ou le ventre. Huit séances sont nécessaires puis une séance trimestrielle en entretien.

3.La lumière pulsée

Cette technique émet plusieurs longueurs d’ondes qui traversent l’épiderme. La chaleur produite stimule la production de collagène. Les taches pigmentaires sont gommées et les ridules lissées. Non invasive, la peau est complètement normale après une séance. La lumière pulsée comporte cependant quelques contre-indications : grossesse, lupus, traitement à base de corticoïdes, utilisation d’auto — bronzant ou peau noire.

4.Le laser fractionné

L’objectif du laser est d’enlever la couche superficielle de la peau sous anesthésie locale, mais pas totalement. Le médecin crée des puits en laissant des zones saines qui, lorsqu’ils se referment sous l’effet de la cicatrisation, lissent la peau. Les effets secondaires sont lourds, il faut prévoir une éviction sociale de trois semaines. Les contre-indications sont similaires à la lumière pulsée.

5.Les injections

L’acide hyaluronique injecté comble les rides sur toutes les zones du visage. Les résultats sont immédiats, la peau réhydratée est plus lisse, plus élastique. Les effets durent entre 6 à 12 mois selon le produit et la zone traitée.

6.Les soins cosmétiques

Une nouvelle gamme de soins esthétiques a des effets tenseurs immédiats. Programmez une cure Esthelift d’Esthederm pour un lift des pommettes, des paupières, des sillons naso-géniens ou l’ovale du visage. La séance dure 75 minutes à renouveler une fois par mois.