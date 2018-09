La prévention des blessures avec la physiothérapie sportive

Vous êtes joueur ou entraineur et vous vous demandez ce que la physiothérapie sportive peut faire pour vous? Voici la réponse à vos questions.

Traitement des blessures associées à la pratique d’un sport

Faisant partie intégrante de la médecine du sport, soit une branche de la médecine traditionnelle visant à traiter les différentes blessures sportives qui surviennent avant, pendant et après les parties, la physiothérapie sportive intervient à différents niveaux dans la pratique d’un sport, dont dans celui de la prévention des blessures.

Voyons voir, plus en détail, en quoi consiste cette pratique et comment elle peut prévenir les lésions des tissus chez les joueurs.

Qu’est-ce que la physiothérapie sportive?

Pratiquée par un physiothérapeute du sport dans une clinique de physiothérapie, la physiothérapie sportive permet de soigner divers maux et affections résultant de mouvements associés à la pratique d’un sport.

Par exemple, certains joueurs, tels que les lanceurs de baseball, sont appelés à effectuer des gestes répétitifs qui peuvent entrainer diverses affections des muscles, des os et des tendons. Les tendinites et les bursites sont des exemples de blessures sportives courantes qui sont traitées par les physiothérapeutes sportifs dans les cliniques de physiothérapie.

Par l’entremise de manipulations et d’exercices de réadaptation spécifiques, le physiothérapeute sportif aide à minimiser les symptômes associés aux lésions des tissus ou encore aux inflammations des tendons (tendinites) et à atténuer le sentiment d’inconfort et de douleur.

Un précieux rôle de soutien et d’accompagnement

Dans le domaine de la prévention, un tel professionnel intervient en accompagnant l’athlète ou le sportif en le suivant de près avant, pendant et après les entrainements.

Ce suivi régulier permet de prévenir l’apparition de certains symptômes et de prendre rapidement en charge les lésions. En fonction de la condition de l’athlète, le physiothérapeute du sport établit des programmes de réadaptation conçus sur mesure afin de lui permettre de regagner le terrain le plus tôt possible et de maximiser ses performances après une blessure. En gros, il améliore considérablement la condition physique des joueurs avec divers traitements et prévient les blessures en effectuant des suivis réguliers.

En tant qu’accompagnateur, le physiothérapeute assure un suivi constant et précieux permettant au joueur d’être au meilleur de sa forme en tout temps. Un bon physiothérapeute sportif connaît bien les différents types de sports (baseball, hockey, basketball, football, etc.) et les mouvements qui leur sont associés. Par conséquent, il est en mesure de diagnostiquer les blessures et d’offrir les traitements appropriés.

Appelé à intervenir en première ligne sur le terrain, le physiothérapeute du sport travaille en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la médecine du sport, tels que les médecins du sport. Il sert en outre de courroie de transmission entre le médecin et le coach sur le terrain et est en charge de prodiguer les traitements de physiothérapie aux joueurs. Il s’agit sans contredit d’un professionnel indispensable pour toute équipe sportive qui désire préserver la santé de ses joueurs.

Pour en savoir plus sur ce que la physiothérapie sportive peut faire pour vous, n’hésitez pas à communiquer avec une clinique de physiothérapie.