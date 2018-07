Jacques Bussières, directeur général de la MRC, quitte relever de nouveaux défis

C’est avec le sentiment du devoir accompli et d’un amour pour la région que le directeur général de la MRC de Joliette, monsieur Jacques Bussières a annoncé qu’il quitterait son poste le 31 août prochain. Celui-ci a été nommé à la direction de la MRC de Robert-Cliche, en Beauce.

« Joliette est un endroit magnifique dont je suis tombé en amour. Je quitte donc la MRC avec le sentiment du devoir accompli. J’y laisse aussi d’excellents patrons (maires), un préfet exceptionnel et des employés extraordinaires, compétents et dévoués, ainsi qu’une partie de mon cœur! » a-t-il dit lors de l’annonce de son départ prochain. M. Bussières ajoute que la décision de son départ est aussi due à des raisons personnelles; il se rapprochera ainsi de sa famille.

M. Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette, confirme que le niveau d’implication professionnelle de M. Bussières dans les affaires de la MRC a su aider plusieurs projets et dossiers à atteindre leurs objectifs. Le regroupement des différents services de transports ainsi que l’intégration du personnel des organismes qui en étaient responsables furent un de ces dossiers. Il a su établir une saine gestion et une relation de confiance entre tous les membres du conseil des maires. « Son professionnalisme et sa grande expérience du milieu municipal nous ont permis d’aller plus loin dans le développement de la région. C’est avec regret que nous le laissons partir, mais nous lui souhaitons la meilleure de chance! » explique M. Bellemare.

Le conseil des maires se rencontrera prochainement afin de mettre sur pied une stratégie de recrutement pour trouver la meilleure personne qui soit. « Nous sommes persuadés que le développement de la MRC de Joliette se poursuivra sans encombre et que la personne qui sera choisie pour occuper le poste de directrice ou directeur général saura relever le défi avec dynamisme et compétence. » mentionne M. Bellemare.

Pôle régional, la MRC de Joliette offre un milieu de vie prospère et innovant, constituant un écosystème stratégique au cœur de Lanaudière. Cette vision est au cœur des décisions prises par le conseil des maires de la MRC.