Travaux importants sur les chemins Barrette et de Joliette

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois va débuter d’importants travaux relatifs à la voirie, aux égouts pluvial et sanitaire et à l’aqueduc sur une partie du chemin Barrette et une partie du chemin de Joliette.

Ces travaux se feront en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le MTMDET pour effectuer ces travaux », a indiqué madame Audrey Boisjoly.

Le MTMDET participe aux travaux pour un montant d’environ 2,6 millions, auquel s’ajoute la subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Les travaux s’échelonneront sur une durée approximative de 12 semaines, de juillet 2018 à novembre 2018.

Des routes de détours seront aménagées en conséquence durant les travaux.

« Nous tenons à remercier les citoyens et citoyennes de leur compréhension face aux travaux qui seront bientôt entamés » s’exprime la mairesse.