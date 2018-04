Le premier Festival de l’environnement de Lanaudière, une activité gratuite et pour tous qui se tiendra au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, aura lieu le 14 avril prochain, de 9 h à 16 h 30. Organisé par l’organisme L’Assomption en transition, l’événement vient clôturer la Semaine des Éveilleurs de conscience1.

La programmation de la première édition de ce festival est très diversifiée et saura intéresser petits et grands. Le volet Conférences comprend notamment un exposé sur l’achat local de la députée Monique Pauzé et un atelier de cuisine végétarienne animé par la conseillère en alimentation Monique Baril. Il y aura également des kiosques, une exposition de jeux et d’œuvres d’art conçus avec des matériaux recyclés ainsi qu’un coin bricolage pour les enfants.

L’Oasis du Vieux Palais de L’Assomption, partenaire de l’événement, diffusera en avant-première nord-américaine le film Qu’est-ce qu’on attend? de la réalisatrice Marie-Monique Robin2.Ce documentaire montre l’histoire exemplaire d’une petite commune d’Alsace (France), qui a entrepris une démarche de ville en transition, afin de réduire son empreinte écologique. Deux représentations sont prévues, pendant la journée, suivies d’une période d’échange avec le public. L’entrée est libre, avec contribution volontaire.