Quand remplacer son pare-brise?

Votre pare-brise est endommagé et vous vous demandez si vous devriez le faire remplacer? Composante cruciale pour assurer la sécurité des passagers d’une voiture, le pare-brise doit être maintenu en bon état en tout temps si on veut éviter les mauvaises surprises. Sachant qu’un simple gravillon peut causer une petite fissure dans la vitre, il convient de se demander : quand est-il recommandé de procéder au remplacement de son pare-brise? Petit tour d’horizon de la question.

La réponse à cette question dépend de plusieurs éléments, notamment de la grosseur de la fissure dans la vitre. Tandis que dans certains cas, il n’est pas nécessaire de procéder au remplacement complet de son pare-brise – une simple réparation peut faire l’affaire –, dans d’autres, il est recommandé de ne pas attendre avant de procéder au remplacement.

Quels sont les dangers reliés aux risques de rouler avec une fissure dans mon pare-brise?

Le problème est qu’une simple fissure peut provoquer un éclatement du pare-brise en cas d’impact ou d’accident. Le trou fragilise la structure de la vitre, qui a tendance à vouloir craquer plus naturellement en cas de secousse ou d’impact. Les raisons les plus évidentes de procéder au remplacement de sa vitre d’auto sont si l’on se retrouve avec un gros trou causé par une roche ou encore un autre élément tel qu’un morceau de bois ou encore une branche d’arbre. Il se peut également que vous ayez été victime de vandalisme et que votre pare-brise soit endommagé.

Dans ces cas, il est impérial de ne pas attendre pour effectuer les réparations, puisqu’un pare-brise endommagé réduit non seulement votre visibilité, mais peut également avoir de lourdes conséquences en cas d’impact ou de secousse – même minime. Si vous constatez que les dommages occasionnés à votre pare-brise sont importants, n’hésitez pas à vous rendre chez un mécanicien afin de procéder aux réparations le plus vite possible.

L’emplacement de la fissure

L’emplacement de la fissure peut également avoir une incidence sur la décision de changer ou non son pare-brise. Si ce sont les côtés de votre vitre qui ont été touchés, vous avez plus de chances que la fissure s’agrandisse que si les impacts se situent plutôt au centre de la vitre. Encore ici, dépendant de la grosseur et de l’ampleur de la fissure, des réparations mineures peuvent être effectuées. Toutefois, il importe de savoir que les corrections laissent toujours des petites déformations dans les vitres après les réparations, alors certains spécialistes vous conseilleront plutôt de remplacer votre pare-brise au lieu de le réparer.

En résumé, dépendant de la grosseur de l’impact et de son emplacement, vous serez appelé à faire changer ou non votre pare-brise. Dans tous les cas, c’est préférable de ne pas attendre pour faire réparer un éclat, même minime, afin d’éviter les risques de détérioration de la structure. Parfois, c’est préférable de réparer tout de suite la fissure; cela vous permet ainsi d’épargner sur les frais de remplacement de votre pare-brise, qui sont beaucoup plus élevés que ceux d’une simple réparation.