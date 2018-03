Le resurfaçage de béton : revamper l’extérieur de votre résidence à peu de frais

Article commandité

Vous songez à vendre votre propriété prochainement ou encore vous avez simplement envie d’un petit relooking pour le printemps? Avec le home staging, le resurfaçage de béton est une excellente manière de donner un vent de renouveau à votre maison à peu de frais.

Il ne faut pas oublier que votre entrée de maison est souvent la première chose que les gens voient, en se rendant chez vous. Il importe donc qu’elle soit bien entretenue afin de faire bonne impression en tout temps auprès de vos visiteurs. Petit tour d’horizon de cette pratique et des avantages qu’elle peut vous apporter, en tant que propriétaire ou vendeur.

Qu’est-ce que le resurfaçage de béton et pourquoi y avoir recours?

Comme son nom l’indique, le resurfaçage de béton consiste à procéder à la réparation des structures de béton qui ont été endommagées. Avec le temps, le béton qui a été utilisé pour construire vos entrées de garage, vos escaliers, vos balcons, vos terrasses, ou encore toute autre surface extérieure de votre résidence, a tendance à s’effriter.

Cet effritement peut être dû à l’usure naturelle de la surface – les mouvements de va-et-vient des visiteurs et des voitures et l’utilisation de produits de déglaçage l’hiver, entre autres –, mais également à d’autres facteurs, tels que les mouvements de gel et de dégel du sol. Bien que très solide et durable, le béton est particulièrement vulnérable aux écarts et aux mouvements de température. Il est donc normal qu’il nécessite d’être entretenu et revampé avec le temps afin de lui permettre de conserver son éclat en tout temps. Au cours des travaux de resurfaçage, le ciment endommagé est enlevé pour faire place au ciment sain qui se trouve sous la surface du béton.

Prolonger la durée de vie de vos structures en béton

On procède par la suite à l’application d’un enduit, tel que du ciment polymère, qui permettra de prolonger la durée de vie de la structure de béton. Simples à réaliser, ces travaux permettront d’améliorer l’apparence de votre résidence et de faire meilleure impression auprès de vos visiteurs, ou encore de vos acheteurs, si vous désirez vendre. Au cours des travaux, on peut également procéder à la réparation complète ou partielle de morceaux de béton endommagés.

Une fois que cela est fait, vous avez l’impression d’avoir une entrée de garage ou encore un escalier tout neuf, et ce, sans que vous ayez eu à refaire entièrement votre revêtement de sol. Le principal avantage du resurfaçage de béton est qu’il vous permet d’économiser de l’argent en n’ayant pas à procéder au remplacement de votre surface de béton. Ainsi, vous n’avez pas à tout démolir et reconstruire.

En effet, lorsque le béton s’effrite, certaines personnes ont tendance à penser qu’il faut immédiatement le remplacer, alors que dans bien des cas, le matériau est encore en bon état. Un simple resurfaçage de béton réalisé par des experts permet ainsi de lui redonner son éclat et de prolonger sa durée de vie sans avoir à tout refaire!