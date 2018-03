Un investissement majeur en environnement dans Lanaudière et tout le Québec

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) applaudit la décision gouvernementale de renouveler et de bonifier les ententes de soutien à la mission des conseils régionaux de l’environnement (CRE). Il s’agit d’une reconnaissance manifeste de l’efficacité des CRE sur le terrain et de leur capacité de mobiliser et rassembler les acteurs régionaux dans la recherche de solutions concertées pour le développement durable et la protection de l’environnement.

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, démontre par ce soutien financier significatif qu’elle accorde toute sa confiance aux CRE et au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), notamment dans la perspective de redoubler d’efforts dans l’accompagnement des régions face aux défis climatiques et environnementaux.

La ministre exprime clairement la pertinence d’un investissement dans un réseau capable de créer une dynamique régionale inclusive avec les différents acteurs socioéconomiques pour la transition énergétique, la mobilité durable, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs impacts, et la conservation de la nature. « C’est aussi un investissement dans la santé et la qualité de la vie des Québécoises et des Québécois », a précisé Monique Laberge, présidente du RNCREQ.

En raison de leur fort attachement aux enjeux régionaux, les CRE ont une vision en matière de protection de l’environnement qui s’inscrit dans une logique de conciliation avec les impératifs économiques et sociaux. Cet esprit d’ouverture caractéristique en fait des alliés naturels pour les acteurs qui s’intéressent au développement des régions.

« Dans Lanaudière, le CREL est de plus en plus sollicité par les intervenants du milieu, indique la directrice générale, Vicky Violette. Cette bonification du soutien à notre mission nous permettra de la faire rayonner davantage, c’est-à-dire d’être encore plus présent et plus actif dans la mise en place de solutions concrètes, innovantes et structurantes pour l’environnement et le développement durable de notre belle région. »