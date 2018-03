Rencontre d’information : travaux forestiers dans Lanaudière

Le 22 mars dernier, la MRC de Matawinie tenait, au Club de golf de Rawdon, une rencontre d’information dans le cadre de la consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) préparés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour une partie du territoire public de Lanaudière, soit l’unité d’aménagement 062-71.

Près de 125 personnes étaient présentes à cette rencontre pendant laquelle les citoyens avaient la possibilité de poser leurs questions directement aux différents spécialistes de la forêt provenant notamment du MFFP, de la MRC de Matawinie ainsi que de l’industrie forestière. Les personnes intéressées pouvaient également consulter les cartes autant sur papier que directement en ligne en utilisant l’outil cartographique interactif.

À la fin de la soirée, le préfet de la MRC de Matawinie, M. Sylvain Breton, a conclu ainsi : « Ce que je retiens surtout, ce soir, c’est que nos citoyens souhaitent être informés. Ils tiennent à ce que leurs préoccupations soient prises en compte et je constate que le ministère démontre une ouverture en ce sens. » La MRC a d’ailleurs profité de l’occasion pour présenter les commentaires qu’elle soumettra, au MFFP, dans le cadre de cette consultation.

Rappelons que la consultation publique se poursuit et que les commentaires peuvent être soumis, en ligne ou par écrit, jusqu’au 5 avril 2018 à 16 h 30. Il est possible de consulter les cartes directement sur le site du MFFP : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestierintegre/lanaudiere-2018-03-12/ ainsi qu’aux bureaux de la MRC de Matawinie ou du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, sur rendez-vous seulement.