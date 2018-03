Pont du 4e rang à Saint-Alphonse-Rodriguez : Le chantier devrait ouvrir au début du mois d’avril

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a été informée, le 23 mars dernier, que le chantier de réfection du 4e rang devrait s’amorcer dans la semaine du 2 avril.

Pour l’instant, aucun autre détail n’est connu quant à l’échéancier de réalisation des travaux. La Municipalité tient à préciser qu’elle n’est aucunement responsable des retards observés dans ce projet puisqu’Hydro-Québec nous avait informés que le pont devait être reconstruit pour la mi-mars 2018.

Par conséquent et comme elle n’a aucun contrôle sur l’échéancier des travaux, la Municipalité invite les personnes désireuses d’obtenir plus d’information à contacter directement Hydro-Québec : Madame Marie-Annick Gariépy Conseillère – Relations avec le milieu et projets spéciaux Direction – Affaires régionales et collectivités Téléphone : 450 565-2210, poste 2680 Sans frais : 1 866 833-2210, poste 2680