Tommy Robillard nommé président de la campagne corporative 2018 de la Fondation québécoise du cancer dans la région Lanaudière

La Fondation québécoise du cancer a le plaisir d’annoncer que M. Tommy Robillard a accepté de présider sa campagne corporative 2018 dans la région Lanaudière.

M. Robillard est un homme d’affaires renommé de Saint-Félix- de-Valois. Très sensible à la cause des personnes atteintes d’un cancer, il s’implique activement depuis huit ans auprès de notre Fondation. Il fait appel à la communauté d’affaires pour venir en aide aux personnes touchées par le cancer dans Lanaudière : « Au cours de leur vie un Québécois sur deux fera face au cancer. Ce sont nos parents, amis, collègues, clients, voisins et connaissances, en fait tout notre entourage qui est concerné. J’invite la communauté d’affaires de Lanaudière à appuyer la Fondation québécoise du cancer dont la mission consiste à soutenir au quotidien les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches par des services concrets répondant à leurs besoins. »

M. Robillard et son cabinet régional procéderont au lancement de la campagne à l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra le 5 avril prochain. Rappelons que la campagne corporative 2017 de la Fondation québécoise du cancer a rapporté un vif succès avec une récolte de 70 850 $ dans la région Lanaudière.