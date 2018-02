Les implants dentaires : comment ça marche?

Article commandité

Lorsqu’il est impossible de conserver une dent naturelle, des solutions sont disponibles pour remplacer celle-ci. Il est possible de poser un implant dentaire pour y fixer une dent artificielle (prothèse) ou plusieurs dents artificielles (pont). Voici plus d’informations sur le sujet.

Qu’est-ce qu’un implant dentaire?

Quand une dent est arrachée, la racine l’est aussi. Un implant dentaire (qui est en fait une petite vis en titane fixée à l’os de la mâchoire) prend alors la place des racines et sert à maintenir fermement en place la prothèse dentaire. S’il y a de nombreuses dents manquantes côte à côte, plusieurs dents artificielles collées les unes aux autres (pont) pourront être posées sur deux implants. Plusieurs types d’implants peuvent vous être proposés en fonction de votre situation et de votre budget.

Les implants dentaires peuvent être plus dispendieux que d’autres sortes de dents de remplacement et ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Les coûts sont cependant uniques puisque le traitement est permanent, contrairement à d’autres types de techniques de remplacement des dents.

Déroulement de la procédure

Votre dentiste examinera d’abord votre bouche et prendra des radiographies de vos dents et de votre mâchoire pour s’assurer que ce traitement est possible. Chez certaines personnes, les os de la mâchoire ne sont pas assez gros et il est nécessaire d’augmenter leur dimension par une greffe osseuse effectuée avant ou pendant la pose de l'implant.

Lors de la procédure comme telle, le dentiste vissera l’implant dans l’os de votre mâchoire, sous le tissu de la gencive, puis il refermera la gencive avec des points de sutures.

Plusieurs mois devront ensuite passer avant de pouvoir effectuer la fixation de la dent artificielle à l’implant. Ce laps de temps permettra à ce dernier de bien s’intégrer à l’os. Il est à noter que puisque le titane est un matériau biocompatible avec les os, l’amalgame se fait sans problème.

Pendant ce temps, l'empreinte de vos dents pour la fabrication de la prothèse sera envoyée au prothésiste, qui pourra fabriquer l'armature de votre future dent artificielle. Après un essayage, la prothèse finale sera préparée.

Lors de la visite suivante à la clinique dentaire, votre dentiste fixera un pilier au bout de l’implant. Ce pilier servira à tenir la prothèse sur mesure. S’il y a plusieurs dents à remplacer côte à côte, un pont sera fixé sur deux implants dentaires. L’ensemble des procédures peut nécessiter plusieurs visites chez votre dentiste. Des visites de suivi seront aussi à planifier au cours de la même année.

Il y a seulement de très faibles chances que des complications surviennent lors de la pose d’implants dentaires. Il peut s’agir de saignements, d’engourdissement ou d’infection. Il arrive aussi très peu fréquemment que l’implant ne s’intègre pas correctement à l’os et que la procédure échoue.

Contactez votre dentiste pour obtenir de plus amples informations sur les coûts des implants dentaires et sur la procédure comme telle. Il saura vous conseiller adéquatement.