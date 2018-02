Quelle stratégie de management adopter en 2018 ?

Article commandité

Le management est toujours pensé en termes de productivité de compétitivité, de diminution de charges, de réduction du personnel ou au contraire de recrutement pour atteindre des objectifs de croissance. Il existe pourtant des pratiques plus innovantes pour encourager la performance. Quelles sont-elles et comment les mettre en place ?

Développer la confiance

Cela n’a l’air de rien et pourtant, quoi de plus important et de plus motivant que de croire en son entreprise ? Pour développer la confiance de vos salariés envers vous, organisez une réunion hebdomadaire avec tous vos collaborateurs pour répondre à leurs questions, leurs doutes ou même leurs insatisfactions. Si vous n’avez pas le temps, un forum pourra être mis en place, à condition d’y participer.

La fiabilité des informations, leur transparence vous crédibiliseront à leurs yeux.

Susciter l’engagement

La motivation de vos employés est la source de tout engagement. En les responsabilisant, en leur confiant des prises de décision, vous cultiverez l’auto-amélioration. Laisser vos collaborateurs négocier leurs objectifs entre eux leur permettra d’une part de mieux s’impliquer à travers un contrat d’engagement dont les termes sont fixés par eux-mêmes et d’autre part de mettre en œuvre leurs propres idées pour les atteindre.

Éprouver du plaisir à travailler

Le bien-être de vos collaborateurs est essentiel à l’épanouissement au travail. Il n’est pas seulement question de cadre ou de conditions de travail, mais du moral des troupes. En prenant en compte les petits tracas quotidiens ou en acceptant que le manager ou un responsable RH reçoive celui qui en éprouve le besoin le jour même, vous contribuerez à désamorcer la morosité.

Favoriser la collaboration d’équipe

Dans la plupart des entreprises, le cloisonnement du travail et la primauté des résultats cantonnent les salariés dans leurs services respectifs. Pour favoriser la proximité et la rencontre, organisez un atelier-conférence sur la cohésion d'équipe. Ce sera là aussi l’occasion de stimuler la force de vos équipes une fois réunies face à un défi d’une toute autre nature.

Stimuler la créativité

Vos collaborateurs souffrent sans doute de ne pas vouloir ou pouvoir exprimer leurs idées, peut-être parce qu’elles ne reçoivent pas de feedback, ou que le manager se les approprie, ou qu’ils n’ont pas le temps d’y réfléchir… Or, les idées se nourrissent entre elles et sont force de proposition. Une plateforme d’expression des idées, ouverte à tous, est une solution innovante et potentiellement source de créativité, à condition de faire des retours positifs…

Le management ne peut plus se penser comme il y a 40 ou 50 ans, en termes d’économie de marché. Il faut savoir innover pour faire face au monde d’aujourd’hui.