Aire de glisse au parc Louis-Querbes

Joues rouges et plaisir en famille : la Ville de Joliette confirme le retour des glissades au parc Louis-Querbes pour une deuxième année! Une aire de glisse accessible tout à fait gratuitement dès maintenant.

Question de bien profiter de la saison hivernale, les glissades seront ouvertes de 9 h 30 à 19 h 30 du samedi au jeudi et de 9 h 30 à 20 h 30 le vendredi.

Les utilisateurs sont invités à apporter leur traîneau ou tout autre instrument de glisse suffisamment grand pour protéger les mains et les pieds ou à profiter du prêt gratuit de traîneau et de trottinette des neiges offert sur place.

Chalet de services

Situé à proximité, le Pavillon de la rivière (100, rue Fabre) sera pour sa part ouvert de 9 h à 20 h du samedi au jeudi et de 9 h à 21 h le vendredi. Il sera possible de s’y réchauffer et de se changer.

Pour une réservation de groupe dans la grande salle du Pavillon, veuillez communiquer avec le service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette au 450 753-8050.