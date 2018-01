Saint-Charles-Borromée franchit le cap des 14 000 habitants

Le portrait démographique de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée continue d’évoluer positivement. Au 1er janvier 2018, sa population a franchi le cap des 14 000 habitants, passant précisément à 14 097 personnes ayant choisi le territoire charlois.



Ces données émanent du dernier décret de la population 2018 émis par l’Institut de la statistique du Québec. « Nous pouvons être fiers de cette croissance qui témoigne de notre qualité de vie, de l’attractivité de notre municipalité, mais aussi de notre capacité à répondre adéquatement aux besoins des citoyennes et des citoyens », affirme le maire M. Robert Bibeau. Ce dernier ajoute que cette progression va de pair avec une hausse soutenue du nombre d’unités de logement à Saint-Charles-Borromée.



Hausse dans la MRC de Joliette

À la lumière de ce nouveau décret, on peut observer une légère augmentation de la population de la MRC de Joliette. Les chiffres démontrent en effet une hausse de 1291 habitants, soit 1,8 % de plus que l'an passé à pareille date. Fait intéressant : toute proportion gardée, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée arrive 4e au nombre des villes et municipalités de la MRC de Joliette qui affichent la plus forte augmentation.



Soulignons enfin que le décret fournit chaque année au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) les informations nécessaires pour l'adoption d'un décret concernant la population des villes et municipalités du Québec pour l'année à venir.