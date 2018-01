Espace industriel pour une PME : comment tirer le maximum de son espace ?

Article commandité

L'objectif de toute PME étant de remplir ses carnets de commandes, elle doit un jour se préparer à optimiser ses espaces de production, d'administration et de stockage.

Des impératifs de productivité

Lorsqu'une entreprise se développe, elle tient toujours plus compte de sa productivité. Les impératifs changent pour se concentrer sur l'efficacité de la chaîne de production. Limiter les pertes de temps à tous les niveaux fait prioritairement partie de ces impératifs.

Des espaces de stockage efficaces permettent :

un retour sur investissement rapide

des conditions de travail meilleures

des performances inégalées

Avantages de l'entreposage modulable

Vous aurez idéalement besoin de faire croître votre espace de stockage en fonction de la bonne marche de vos affaires. Choisissez de préférence un système d'entreposage qui s'adaptera à la croissance de votre entreprise .

Un système d'entreposage optimisé et modulaire permet notamment de :

gagner en espace plancher

agrandir la zone de production

maximiser la quantité de pièces en inventaire

éliminer les allées de circulation avec des étagères mobiles

organiser le stockage par priorités (FIFO ou LIFO, etc.)

Quel est l'espace maximum possible ?

Il n'est plus rare aujourd'hui de flirter avec les 99 % à 99,9 % de taux de service d'un entrepôt, particulièrement avec le fort développement des plateformes d'e-commerce. L'optimisation en devient d'autant plus cruciale d'autant qu'aucune interruption autre que de maintenance ne peut être permise.

Il est généralement admis qu'atteindre 80 % de volume occupé est proche des possibilités maximales d'un entrepôt optimisé. Ce sera en tous cas votre objectif tout en laissant la place nécessaire pour circuler aux appareils de levage et aux chariots de transport.

Les logiciels d'entreposage

On parle de plus en plus de solutions WMS (pour « Warehouse Management Systems ») qui sont des logiciels d'entreposage capables de gérer à la fois automates et ressources humaines.

On voit les logiciels d'optimisation d'entrepôt désormais partout, utilisant différentes technologies, y compris les liaisons radiofréquences, le WiFi ou la 4G. Les PME en forte croissance pourraient s'y intéresser plutôt deux fois qu'une.

Engager un spécialiste en génie industriel

Avec la popularité des méthodes d’optimisation de la production, les techniciens spécialisés en génie industriel sont fortement recherchés par les entreprises.

Si vos affaires fonctionnent bien, que vos perspectives de croissance sont bonnes et que vous jugiez qu’il est temps de confier l'organisation de votre logistique à un vrai spécialiste, c'est que vous avez besoin d'un expert en génie industriel. Il sera en capacité d'implémenter les meilleures méthodes pour maximiser vos espaces.