Conseils pour bien choisir son paillasson

Vous êtes dans les travaux de rénovation ou encore vous refaites votre décor et vous songez à inclure un ou des paillassons dans vos pièces ? Excellente idée ; pour autant que vous sachiez comment le ou les choisir. Voici quelques conseils pour bien choisir cet accessoire qui ajoutera sans aucun doute une touche de personnalité à votre pièce.

Qu’est-ce qu’un paillasson ?

Avant de vous offrir des conseils déco, voyons voir plus en détail ce qu’est un paillasson. Constitué de paille tressée, un paillasson est un tapis d’entrée en plastique, en tissu ou fait d’autres matières. Il permet normalement aux occupants d’une maison de ranger leurs chaussures, mais aussi d’ajouter une touche décorative à une pièce. C’est pourquoi il importe de le choisir avec soin. Voici donc quelques conseils :

1. Choisir un modèle de paillasson personnalisé

Comme il existe des milliers de modèles de paillassons sur le marché, vous aurez l’embarras du choix en vous rendant dans une boutique de déco ; toutefois, pour plus d’originalité, optez pour un modèle personnalisé. Cela vous permettra de personnaliser votre décor en fonction de vos goûts et de vos besoins. Vous pouvez feuilleter des catalogues de décoration pour vous donner des idées ou encore faire faire votre paillasson sur mesure par un professionnel.

2. La forme du paillasson

Parmi les critères auxquels porter attention, lors du choix d’un paillasson, nous retrouvons la forme de ce dernier. Dépendant de l’effet que vous désirez créer, un paillasson arbore normalement une forme rectangulaire, mais vous pouvez choisir un paillasson d’une forme plus ronde ou encore en demi-lune, pour créer plus d’originalité.

3. La couleur du paillasson

Comme pour tout élément de déco, la couleur joue un rôle clé dans une décoration réussie. En fonction du style et des couleurs choisies pour votre pièce, vous devrez opter pour un paillasson aux couleurs sobres, telles que le brun et le noir, ou encore aux couleurs plus chaudes ou froides, selon vos préférences.

4. Les dimensions de l’accessoire

Pour un effet visuel plus réussi, l’idéal est d’opter pour un paillasson dont les dimensions sont de la même largeur que l’entrée ou de la pièce dans laquelle vous installez l’accessoire.

5. Les motifs

Autre élément auquel porter attention, lors du choix d’un paillasson, est les motifs qui le composent. Celui-ci peut être uni ou coloré, fait de petites fibres de plastique ou de tissu trouées ou encore de fibres collées pour donner un look différent. Toutes les folies sont permises ; en fait, il existe autant de modèles de paillassons qu’il existe de goûts. Les seules limites sont votre imagination. Et votre budget, bien sûr !

6. Le prix du paillasson

Plus votre paillasson sera fait avec des matériaux de qualité et sera personnalisé à votre décor, plus il sera dispendieux. Si vous disposez d’un plus petit budget, vous ne devriez pas avoir de problème à dénicher un paillasson, puisque ce type d’accessoire déco demeure somme toute abordable sur le marché.

En suivant tous ces conseils, vous devriez être en mesure de choisir un paillasson qui correspond bien à vos goûts et à vos besoins.