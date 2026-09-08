Mardi 22 septembre
Un débat électoral organisé au Cégep de Lanaudière à Joliette
Dans le cadre des élections provinciales du 5 octobre 2026, un débat électoral entre les candidats et les candidates de la circonscription de Joliette aura lieu au Cégep de Lanaudière à Joliette.
Ce débat qui s’inscrit dans le cadre des cours de science politique et de sciences humaines est ouvert à la communauté étudiante du Cégep, ainsi qu’à tous les citoyens et citoyennes. L’objectif est de permette à tous et à toutes de rencontrer les candidats et candidates de la circonscription de Joliette afin de s’informer sur le programme de leur parti respectif et de comprendre les positions de chacun face aux enjeux locaux, régionaux et nationaux.
Les candidates Sana Arfaoui, du Parti libéral du Québec, Clodine Desrochers, de la Coalition Avenir Québec, Xavie Jean-Bourgeault, de Présence Québec, Flavie Trudel, de Québec Solidaire et Véronique Venne, du Parti Québécois ont confirmé leur présence. Le candidat Boris Geynet, du Parti Vert, étant à l’extérieur de la région, il sera remplacé par le chef du parti, M. Alex Tyrrell. Le candidat Rémi Lafrenière, du Parti Conservateur du Québec, a quant à lui décliné l'invitation.
Une période de questions, allouée en priorité aux étudiants et étudiantes du Cégep, suivra le débat.
POUR MÉMOIRE
Date: Mardi 22 septembre 2026
Heure: 12 h 15 à 14 h 15
Lieu: Salle Calimarose du Cégep de Lanaudière à Joliette
(20, rue St-Charles-Borromée Sud)
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