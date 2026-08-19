Québec solidaire présente ses engagements pour ses 100 premiers jours au gouvernement

Bien que malmené dans les sondages, Québec solidaire (QS) a tracé mardi matin sa «feuille de route» pour ses 100 premiers jours au gouvernement.

Le parti de gauche propose de mettre sur pied un nouveau «ministère des Femmes et de l'Égalité des genres» qui devra déployer une «stratégie nationale de lutte aux féminicides».

QS veut aussi hausser le salaire minimum à 20$ l’heure, «abolir le retour forcé au travail des fonctionnaires» et fermer le bureau du Québec à Tel-Aviv en Israël.

En réponse aux velléités pétrolières du gouvernement fédéral, le parti de gauche veut «utiliser tous les leviers à la disposition du Québec pour bloquer les projets de pipelines et de gazoducs sur le territoire québécois».

La formation politique compte aussi lancer trois chantiers, dont des consultations avec les Premières Nations et les Inuit dans la foulée du projet de l’Assemblée constituante qui devra rédiger la constitution d’un Québec indépendant.

On veut aussi déposer un projet de loi pour mettre en place un «réseau commun en éducation» afin notamment de revoir le financement des écoles privées religieuses.

Finalement le parti s’engage à réformer le mode de scrutin afin qu’il soit proportionnel.

«Ce qu'on propose aux Québécois, c'est des mesures concrètes et aussi ambitieuses qui vont avoir un impact réel sur leur vie quotidienne», a affirmé la chef parlementaire solidaire, Ruba Ghazal, en point de presse mardi à Québec.

«On s'en va en campagne pour gagner. On a une feuille de route et un plan solide pour gouverner», a-t-elle ajouté.

Les chances que les solidaires forment le prochain gouvernement sont toutefois bien minces. Selon l’agrégateur de sondages Qc125, QS pourrait se retrouver avec seulement 7 députés si des élections avaient lieu aujourd’hui. Le parti de gauche en compte actuellement 11.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne