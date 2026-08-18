La (longue) liste des produits soumis aux droits de douane américains du 19 août

Les négociations entrent dans la dernière ligne droite

Les négociations entre le Canada et les États-Unis s’intensifient alors que le compte à rebours bat son plein avant l’échéance fixée à minuit, qui pourrait voir l’imposition d’un droit de douane de 50 % sur toute une série d’exportations canadiennes.

Si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord, des produits tels que les alcools, le ciment, le miel et les bâtons de hockey canadiens seront tous soumis à de nouveaux droits de douane à la frontière américaine à compter de mercredi.

Cet ensemble hétéroclite de produits représente environ 5 % de l’ensemble des exportations canadiennes vers les États-Unis, soit une valeur d’environ 28 milliards $ par an.

Ces droits de douane sont regroupés dans trois décrets présidentiels portant, de manière assez vague, sur les véhicules à moteur, les produits laitiers et l’alcool. Cependant, le contenu de chacune des listes tarifaires réelles du président américain Donald Trump est plus large et n’est pas nécessairement lié à ces catégories.

Voici un aperçu général de ce que vise l’administration Trump alors que les négociations entrent dans la dernière ligne droite.

Le décret sur les produits laitiers:

Lait et crème

Lactosérum et concentrés de protéines de lait, y compris la caséine

Os et cornes

Lactose, glucose, fructose et sirops mélangés

Sucres, mélasse de canne

Bière sans alcool

Huiles essentielles de menthe poivrée

Le décret sur les alcools:

Bière, vin, spiritueux, cidre et autres boissons fermentées

Huiles essentielles de pamplemousse

Blocs, plaques et lamelles de bois densifié

Certains articles de table en bois

Marqueterie et bois incrusté, articles d’ameublement en bois

Brochettes et bâtonnets de crème glacée, ainsi que les produits en bambou

Vannerie et autres articles

Papier ingraissable

Équipements de hockey sur glace et de hockey sur gazon, à l’exception des balles et des patins

Le décret relatif aux véhicules à moteur:

Miel naturel

Plumes de duvet

Écaille de tortue, fanons de baleine, cornes, bois de cerf et autres parties d’animaux

Tulipes et autres boutons floraux en dormance, orchidées vivantes et semences de champignons, tubercules, mousses et lichens

Semences de légumes, d’arbres et d’arbustes

Divers autres végétaux et parties de végétaux

Parfums contenant de l’alcool et des parties de plantes utilisées en parfumerie

Diverses huiles essentielles

Préparations de maquillage

Pâtes et autres mélanges de boulangerie

Amers

Peintures et vernis synthétiques, encres d’imprimerie

Ciments

Bougies

Acides gras divers

Dalles de sol en vinyle

Fournitures de bureau qui ne sont pas en plastique

Ferrures de mobilier en plastique

Articles ménagers et de toilette, vaisselle, ustensiles de cuisine

Laisses et selles pour chiens

Bagages et autres étuis, notamment pour instruments de musique

Diverses plaques de carton, de stratifié et de contreplaqué

Papiers divers, papiers peints, classeurs, produits à base de pâte à papier

Soie, fils, tapis et autres textiles divers

T-shirts, pulls, pantalons, robes, gants, manteaux et autres vêtements en diverses matières

Perruques, fausses barbes et sourcils en matières textiles synthétiques

Matériaux d’emballage en verre

Diamants non industriels, non sertis

Divers bijoux en or, en argent et fantaisie

Outils électriques et équipements

Coffres-forts blindés, serrures et coffrets de sécurité

Machines de brasserie

Meubles et équipements de réfrigération ou de congélation

Aspirateurs

Téléphones intelligents et autres appareils d’enregistrement

Appareils contenant des semi-conducteurs destinés à la transmission et au stockage de données

Appareils photo et projecteurs

Équipements radar et antennes, câbles à fibre optique

Motos d’une cylindrée égale ou supérieure à 800 cm³

Quais flottants, navires et radeaux

Sièges de mobilier et pièces en bois, en plastique et en métal, avec une série d’utilisations et d’exemptions précisées

Lustres et lampes

Jouets, casse-têtes et maquettes

Consoles de jeux vidéo

Décorations de Noël et d’autres fêtes

Patins à glace, matériel de golf et d’entraînement physique

Piscines, pataugeoires et pièces détachées

Cannes à pêche et pièces détachées

Peintures, dessins, collages, sculptures de différentes époques

Timbres-poste et autres objets de collection

Objets anciens datant de plus de 100 ans, mais de moins de 250 ans

La Presse Canadienne