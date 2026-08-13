Geneviève Cotnam est nommée juge en chef de la Cour d'appel du Québec

Le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de Geneviève Cotnam comme nouvelle juge en chef de la Cour d'appel du Québec.

Elle succédera à Manon Savard, qui a quitté ses fonctions le 10 août pour devenir juge surnuméraire.

Mme Cotnam est juge à la Cour d'appel du Québec depuis 2018.

Elle a fait partie des juges qui avaient maintenu une décision condamnant l'humoriste Mike Ward à verser des dommages-intérêts au chanteur en situation de handicap Jérémy Gabriel, dont il s'était moqué.

La Cour suprême du Canada a par la suite annulé ce jugement.

Mme Cotnam a fait ses études en droit à l’Université Laval, puis a été admise au Barreau du Québec en 1990.

Elle a récemment terminé une maîtrise en droit criminel à l’Université York, à Toronto.

Avant de rejoindre la Cour d'appel en 2018, elle a exercé le droit dans divers cabinets entre 1990 et 2003, sa pratique portant principalement sur le droit civil, le droit des assurances et la responsabilité professionnelle.

Entre 1990 et 2016, elle a enseigné à l’École du Barreau du Québec et dans son alma mater, et a donné des conférences dans tout le pays. Elle a été nommée à la Chambre civile de la Cour du Québec en 2016.

En 2012, le Barreau du Québec lui a décerné la distinction d’avocate émérite.

«Le travail de juge exige en effet une grande curiosité et ouverture, de la discipline, beaucoup d’empathie et d’écoute et de la pédagogie. Il faut être prêt à travailler dur, à faire preuve de collégialité et surtout aimer le droit, la lecture et la rédaction», a-t-elle dit à l’Association du Barreau canadien dans le cadre d’une série de portraits consacrés aux femmes juges.

La Presse Canadienne