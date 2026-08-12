Sana Arfaoui est la candidate officielle du PLQ dans Joliette

Le Parti libéral du Québec a annoncé la candidature de Sana Arfaoui dans la circonscription de Joliette en vue des élections générales du 5 octobre prochain.

Mère de famille établie dans la région, Sana Arfaoui compte plus de 20 ans de carrière au sein des grandes banques canadiennes, où elle a occupé des fonctions de professionnelle, de gestionnaire et de conseillère auprès des équipes de direction. Planificatrice financière depuis 19 ans et formatrice agréée dans la discipline, elle a accompagné des milliers d’entrepreneurs et de familles dans la planification de leur avenir et la réalisation de leurs projets. Sa connaissance du secteur financier l’a menée à siéger au conseil d’administration de l’Institut de planification financière.

« Je suis une femme d’action qui a choisi de mettre son expérience et sa crédibilité au service des Joliettaines et des Joliettains. Toute ma vie professionnelle, j’ai aidé des familles et des entrepreneurs à faire des choix éclairés avec leurs ressources. C’est le même travail que je veux faire à l’Assemblée nationale, avec rigueur et avec la conviction que l’économie doit d’abord servir les gens. Avec Charles Milliard, nous offrons aux citoyens de Joliette une alternative sérieuse et rassembleuse pour le 5 octobre prochain », a mentionné Sana Arfaoui, candidate du PLQ dans Joliette.

Elle détient les titres d’administrateur agréé (AdmA), de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) et de planificateur financier (Pl. Fin.). Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, d’un MBA pour cadres en services financiers et d’un MBA exécutif, elle a également complété la scolarité d’un doctorat en administration des affaires.

Professeure en planification financière depuis quatre ans, la candidate du PLQ dans Joliette mène des travaux de recherche sur la gouvernance, la responsabilité sociale des entreprises, la performance ainsi que l’équité et l’inclusion en milieu de travail. Elle préside et organise des congrès scientifiques qui font rayonner l’expertise québécoise dans la francophonie, dont un récent congrès consacré à l’éducation inclusive et durable.

Entrepreneure, Sana Arfaoui a aussi organisé des missions économiques dans la francophonie afin d’ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises d’ici dans un contexte géopolitique incertain.

« Sana Arfaoui apporte à notre équipe une expertise économique et financière, doublée d’un parcours d’entrepreneure et de professeure. Elle comprend les réalités des familles qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts et celles des entrepreneurs de Lanaudière qui font face à un climat économique exigeant. Les gens de Joliette méritent une députée de ce calibre, capable de porter leur voix avec compétence et détermination », d'ajouter Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.