Un bilan financier solide pour SCB en 2025

La Ville de Saint-Charles-Borromée a présenté, le 22 juin 2026, ses états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2025, confirmant une situation financière saine et bien maîtrisée. En raison de revenus supérieurs aux prévisions, l’année se conclut avec un excédent de fonctionnement fiscal de 2,2 M$.



Les revenus de la Ville ont atteint 30,4 M$ en 2025, soit 11 % de plus que ce qui était anticipé, et ce, pour diverses raisons. Les droits de mutation ont dépassé les prévisions de 1,6 M$, en raison de transactions immobilières d’envergure survenues au cours de l’année. La croissance et le dynamisme du développement immobilier ont également contribué à ce résultat.

Un transfert gouvernemental non anticipé, versé à titre de compensation pour la collecte sélective, a aussi bonifié les revenus municipaux.

Dans un souci d’optimisation, la Ville s’est départie de véhicules incendie excédentaires,

générant ainsi des revenus additionnels.

Enfin, la performance du Centre aquatique, tant par sa gestion que par sa fréquentation, a

permis de dégager des revenus supérieurs aux prévisions.

Quant aux dépenses, excluant l’amortissement, elles se sont élevées à 25,7 M$, soit un écart de 3,8 % par rapport aux prévisions budgétaires. Cet écart s’explique par des ajustements nécessaires afin de répondre à des besoins émergents. On parle notamment d’un accès accru au camp de jour adapté, du soutien aux activités sportives, du resurfaçage des rues et de la bonification des conditions des pompiers liée à l’implantation d’un service incendie amélioré.

Des ressources bien investies pour mieux servir la population

De ce budget, la Ville a investi plus de 14 M$ dans des projets structurants visant à

améliorer la qualité de vie des citoyens et à assurer l’efficacité des services municipaux.

Parmi les principaux investissements :

- Aménagement des jardins lumineux de L’Espace culturel, un projet novateur favorisant un grand sentiment d’appartenance auprès de la population (1,2 M$);

- Agrandissement de la centrale d’eau potable, des travaux permettant de supporter les besoins futurs (4,4 M$);

- Amélioration au réseau routier, incluant la reconstruction de certaines rues (674

k$);

- Électrification de véhicules municipaux pour favoriser des déplacements plus durables (169 k$);

- Travaux d’amélioration du terrain de baseball au parc Maria-Goretti, offrant un espace optimal pour les amateurs de ce sport (391 K$);

- Investissements dans les parcs et les terrains de jeux, un gage pour des espaces intergénérationnels remarquables (269 k$);

- Mise à niveau du Centre aquatique pour une infrastructure durable et sécuritaire (244 k$);

- Agrandissement du garage municipal pour optimiser les opérations d’entretien (4,6 M$).

Dans l’ensemble, le bilan démontre la capacité de la Ville à conjuguer discipline budgétaire et souplesse d’intervention, tout en respectant la capacité de payer des citoyens.

« Ce bilan positif est le reflet d’une gestion municipale équilibrée, axée sur le développement et l’adaptation aux réalités du milieu, cohérente avec les orientations du plan de développement stratégique 2021-2030. Il témoigne de la volonté d’utiliser les ressources efficacement pour offrir d’excellents services et répondre aux besoins des citoyens », résume Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée. Audité par le cabinet indépendant Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l., le rapport financier 2025 est disponible sur vivrescb.com sous la rubrique « Finances ». L’affectation des surplus sera présentée lors d’une prochaine séance du conseil, alors que le maire fera un rapport des faits saillants du rapport financier 2025.