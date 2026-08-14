Mathieu Lebrun se porte candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Rousseau

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé que Mathieu Lebrun sera candidat pour le Parti Québécois dans la circonscription de Rousseau.

Médiateur-conciliateur chef du ministère du Travail depuis 2021, Mathieu Lebrun se lance en politique pour le Parti Québécois avec l’ambition de servir le Québec et les citoyens de Rousseau. Spécialiste des relations de travail, autant dans la fonction publique que dans le secteur privé, il apportera une expérience nécessaire à un gouvernement qui veut recentrer son action autour des missions fondamentales de l’État.

« Mathieu Lebrun connaît les forces de l’État québécois, mais il en saisit aussi les dérives; trop souvent, les décisions sont déconnectées de la réalité du terrain. Il a été au cœur de négociations complexes entre le gouvernement et les syndicats, notamment celle avec le Front commun en 2023. D’un côté comme de l’autre de la table de négociation, on lui reconnaît sa compréhension fine des relations de travail. Cette expérience l’a convaincu d’une chose essentielle : une société forte se construit à partir du respect de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Son apport sera essentiel au sein de l’équipe du Parti Québécois. Il fait le choix de mettre son expérience au service des gens de Rousseau et contribuer à redonner aux Québécois confiance en leur gouvernement », a affirmé Paul St-Pierre Plamondon.

Aux premières loges de l’action gouvernementale depuis près de quinze ans, il souhaite que l’État redonne aux Québécois la possibilité d’influencer les politiques mises en place en rapprochant les décisions du terrain.

« Mon engagement politique est nourri par un constat préoccupant : trop souvent, les décisions sont prises loin du terrain, sans réelle consultation, au détriment du dialogue social. Les récentes réformes imposées ont aujourd’hui des impacts directs sur la cohésion sociale, sur la qualité des services publics et sur le sentiment d’appartenance à la collectivité. Je refuse de rester passif face à la situation », a indiqué Mathieu Lebrun.

Devant l’importance de la prochaine campagne électorale, Mathieu Lebrun offre son expertise au Parti Québécois afin que les Québécois retrouvent confiance en leur capacité collective d’accomplir de grandes choses.

« Les années à venir exigeront un gouvernement capable de négocier avec intelligence stratégique et fermeté, que ce soit dans les relations de travail, dans les rapports avec le gouvernement fédéral ou sur la scène internationale. Je souhaite mettre mon expertise au service de ce projet collectif, porté par le Parti Québécois, convaincu que la compétence, l’écoute et la vision sont indissociables de l’action politique. Ma démarche s’inscrit dans une vision claire : celle d’un Québec libre de ses choix, fier de sa langue, de sa culture et de son histoire, et confiant en son avenir », conclut le candidat du Parti Québécois dans Rousseau.

Biographie de Mathieu Lebrun

Diplômé d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke, Mathieu Lebrun est médiateur-conciliateur chef au ministère du Travail depuis 2021. Il a œuvré à titre de médiateur-conciliateur, tant dans le secteur public que le secteur privé, pendant neuf ans avant d’occuper ce poste, en plus de compter cinq ans d’expérience de médiateur auparavant. Il a également oeuvré au service des relations de travail à la Sûreté du Québec de 2002 à 2012.