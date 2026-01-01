Une session de combats, par amour du Québec

Le député de Joliette-Manawan, Gabriel Ste-Marie, a dressé le bilan d’une session où le Bloc Québécois est parvenu à défendre sans compromis les intérêts du Québec face au gouvernement libéral de Mark Carney qui a rapidement utilisé sa majorité acquise à coups de transfuges pour bâillonner le Parlement et les élus, parfois même ceux de son propre parti.

« Nous avons été les seuls défenseurs de la culture québécoise, sacrifiée à Donald Trump par Mark Carney. Nous avons été le parti de l’environnement face à la trahison climatique des libéraux. Nous nous sommes portés à la défense de l’économie québécoise, la plus durement

frappée par les tarifs américains et si peu soutenue par le fédéral. Puis, nous avons sans surprise été les seuls à défendre le droit du Québec à faire ses propres choix politiques librement, sans entrave des partis et institutions d’Ottawa. Par amour du Québec, le Bloc Québécois s’est imposé face à un gouvernement qui nie la différence québécoise », a déclaré

le député Ste-Marie.

Économie

« C’est le Bloc Québécois qui s’est porté à la défense de l’industrie forestière et de l’industrie de la transformation de l’acier et de l’aluminium, les deux secteurs les plus durement ciblés par Washington actuellement. Nous avons exigé que des comptes soient rendus aux citoyens quant au train à grande vitesse Alto, un projet mal ficelé et mal budgété qui inquiète les citoyens de la Rive-Nord vivant sur son tracé. Les excuses aux expropriés de Mirabel que le Bloc a obtenu de la Chambre des communes ne consolent pas les agriculteurs qui voient leurs droits réduits face aux expropriations avec la loi C-15. Ce sont également nos élus qui ont mené le combat pour le pouvoir d’achat des aînés et pour que les nouveaux retraités perçoivent leur pension de vieillesse sans subir les délais et les erreurs du logiciel Cúram. Nous poursuivons notre travail pour forcer les libéraux à prendre au sérieux la menace à la sécurité publique que sont les chauffeurs au rabais. Nous avons aussi obtenu le renouvellement du Fonds des pêches, si important pour nos régions. Ce ne fut pas de tout repos, mais nous avons fait du bon boulot », a détaillé Gabriel Ste-Marie.

Environnement

« Lorsque nous avions fait de l’environnement un thème phare de la session à venir, jamais nous n’aurions cru faire face à une trahison climatique libérale de cette ampleur. Le Bloc Québécois a talonné les libéraux sur l’enjeu des changements climatiques, qui a mené à un des points culminants de la session avec la démission de l’ex-ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault. Nous sommes le seul rempart qui se dresse à la Chambre des communes face à la dérive pétrolière des libéraux et à leur entente de nouveau pipeline avec l’Alberta, et nous resterons debout », a averti le député.

Identité québécoise

« Le Bloc Québécois s’est porté à la défense du milieu culturel lorsque Mark Carney l’a abandonné une seconde fois en moins d’un an pour amadouer Donald Trump en annulant les redevances aux diffuseurs en ligne. Nous ne capitulerons pas : les géants du numérique devront financer leur juste part de la production culturelle de langue française. Nous avons défendu le droit des Québécois à décider eux-mêmes de leur avenir national et avons déposé un projet de loi pour abolir la loi liberticide sur la clarté référendaire. Nous nous sommes battus pour le droit du Québec à adopter ses propres lois, comme la loi 21 sur la laïcité et la loi 96 sur la langue française, puis de les protéger avec la clause dérogatoire. Nous avons exigé que le Québec soit exclu du multiculturalisme canadien pour libérer la voie pour son propre modèle d’intégration des immigrants, ce qui a été refusé par tous les partis fédéralistes. Finalement, c’est ce mardi que nous avons finalement adopté le projet de loi C-9 et aboli l’exception religieuse du Code criminel permettant d’inciter à la haine sous le couvert de la religion. Les Québécois peuvent toujours compter sur le Bloc Québécois pour n’accepter aucun compromis pour défendre nos valeurs, nos droits et nos choix de société », a poursuivi le député de Joliette-Manawan.

Aînés

« Nous avons su défendre les aînés et les sections locales des Cercles de fermières et de la FADOQ en dispensant ces organismes de l’obligation qu’Ottawa leur imposait d’obtenir leur propre numéro d’entreprise pour obtenir leur financement du programme Nouveaux horizons. Ces organismes pourront maintenant utiliser le numéro d’entreprise de leur organisme mère pour soumettre leurs projets, suite à l’implication du Bloc Québécois. Il s’agit d’un gain important pour les organismes locaux et les communautés des régions qui bénéficient de ces projets », a ajouté le député Ste-Marie.

Travail forcé

« Dès les premiers mois de cette législature, nous avons déposé un projet de loi pour retenir les marchandises importées jusqu’à preuve du non-recours au travail forcé ou au travail des enfants, en faisant porter la responsabilité à l’importateur et non aux douaniers. Le gouvernement a repris cette idée en déposant le projet de loi C-35 qui, comme le proposait le Bloc Québécois, dressera une liste de pays, de régions ou d’entreprises susceptibles de recourir au travail forcé et desquelles l’importateur devra prouver qu’il n’y a pas eu de recours au travail forcé. Nous comptons travailler activement et sans partisanerie à ce projet de loi, car c’est là une question fondamentale de droits de la personne. Si la Chine s’en offusque, c’est justement qu’elle n’est pas sans reproches en matière de recours au travail forcé, et le Canada ne doit pas en être complice en le tolérant », a indiqué le député de Joliette-Manawan.

« La session qui s’achève a marqué un point tournant. Au-delà des beaux discours sur la scène internationale, Mark Carney a démontré qu’il est prêt à céder concession sur concession dans ses négociations sur l’ACEUM avec le président Donald Trump. Il a démontré qu’il veut concentrer les pouvoirs entre les mains de son cabinet, quitte à suspendre l’application des lois. Il a démontré qu’il est prêt à tout dérèglementer par décret au service des propriétaires américains des pétrolières et des géants américains du numérique. Il n’est ni le banquier vert ni l’homme fort qu’on avait promis aux Québécois, qui peuvent seulement se fier à eux-mêmes pour défendre leurs intérêts. Nous devrions collectivement nous en souvenir, à l’aube d’une élection cruciale à Québec. Malgré cela, le Bloc québécois aura su rester déterminé à défendre les intérêts des Québécois, à porter les enjeux qui leur sont chers sur la scène fédérale et multiplier les gains importants pour notre nation. Nous avons mené ces combats pour la culture québécoise, pour notre économie, pour notre environnement avec une seule motivation : celle de l’amour profond que nous portons au Québec », a conclu Gabriel Ste-Marie.