Simon Jolin-Barrette et Catherine Gentilcore en vedette dans la région

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) annonce le lancement d’une toute nouvelle série de dîners-conférences : Les Rendez- vous politiques. Le prochain rendez-vous aura lieu le 21 mai et aura pour conférencier-invité le ministre Simon Jolin-Barrette.

Cette initiative vise à offrir à la communauté d’affaires un accès privilégié aux décideurs politiques, afin de mieux comprendre les orientations économiques qui influencent directement le développement de notre territoire.

Pour le premier dîner de la série, qui aura lieu à La Distinction, nous aborderons la vision économique de la Coalition Avenir Québec avec le député de Borduas, Ministre de la Justice et Ministre responsables des affaires constitutionnelles.



M. Simon Jolin-Barrette détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke, puis une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique. Il effectue sa scolarité de doctorat en droit à l’Université de Montréal en même temps

qu’il pratique en droit public pour la Ville de Montréal.

M. Simon Jolin-Barrette est député de la circonscription de Borduas depuis 2014 pour la Coalition Avenir Québec. Il est ministre de la Justice et procureur général du Québec depuis juin 2020. À ce titre, il préside le comité de législation et est responsable de la Loi sur la protection du consommateur.

Il a également occupé les postes de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire ainsi que ministre responsable de la région de la Montérégie au Québec, de ministre responsable des Relations canadiennes et de leader parlementaire du gouvernement.

Le 21 avril dernier, conservant son mandat à titre de ministre de la Justice, il se voit confier le nouveau titre de ministre responsable des Affaires constitutionnelles.

Un second dîner en juin

Le 15 juin prochain, le 2e dîner-conférence aura lieu cette fois au Château Joliette en compagnie de Mme Catherine Gentilcore, députée de Terrebonne, qui présentera la vision économique du Parti Québécois.

Mme Catherine Gentilcore est une gestionnaire d’expérience. Elle a occupé des postes de direction au Devoir et à l’Opéra de Montréal. Avant d’être élue députée de Terrebonne, elle a été PDG de Numana, une entreprise en technologies numériques. Elle est devenue vice-présidente du Conseil exécutif national du Parti québécois en décembre 2021 et elle a été élue présidente du parti en octobre 2023.

Catherine Gentilcore est titulaire d’un baccalauréat en chant classique de l’Université de Montréal, en plus d’avoir étudié en journalisme et en communication marketing. Ayant toujours eu le désir de contribuer aux organisations qui lui tiennent à cœur, elle s’est impliquée dans les dernières années au sein des conseils d’administration de l’Institut Choral de Montréal, de l’Orchestre de l’Agora et de Tennis Montréal.