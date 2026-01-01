Flavie Trudel élue candidate de Québec solidaire dans Joliette

Réunis en assemblée d’investiture le dimanche 3 mai, les membres de Québec solidaire de Joliette ont choisi Flavie Trudel pour porter leurs couleurs lors des élections générales de 2026.

L’assemblée, présidée par Andrée-Anne Naud, a permis de mettre en lumière le parcours de la candidate, bien connue dans la circonscription pour s’y être déjà présentée à six reprises sous la

bannière solidaire.

Accueillie chaleureusement, Flavie Trudel s’est adressée aux membres dans un discours mobilisateur. Reprenant les mots du chanteur Daniel Bélanger — « Il y a tant à faire! » — elle a dénoncé les injustices sociales et réaffirmé la nécessité d’agir :

« Québec solidaire est le seul parti qui lutte véritablement contre la pauvreté et les inégalités. Nous avons des solutions concrètes. Nous proposons notamment de plafonner les marges de profit des grandes chaînes d’alimentation tout en favorisant l’achat local. Nous nous engageons aussi à geler les loyers au niveau de l’inflation dès la première année d’un gouvernement solidaire. »

Pour Flavie Trudel, Québec solidaire demeure le seul véhicule politique capable de porter à l’Assemblée nationale un projet de société fondé sur la justice sociale, l’égalité, la solidarité et la souveraineté du Québec.

Historienne et sociologue, Flavie Trudel habite la circonscription de Joliette, qu’elle connaît intimement. Elle a enseigné la sociologie pendant près de trente ans au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, formant des milliers d’étudiantes et d’étudiants. Elle a également présidé le syndicat des enseignantes et enseignants et pris part à de nombreuses instances de concertation régionale.

Profondément engagée dans sa communauté, Flavie Trudel milite au sein de plusieurs organismes communautaires, dont la Maison La Traverse, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale, ainsi qu’avec Action dignité Lanaudière, qui lutte contre la pauvreté et pour la dignité de toutes et tous. Ces engagements sont au cœur de son parcours.

En conclusion de l’assemblée, les membres ont échangé sur le congrès à venir du parti. « Le thème La voie de l’espoir est particulièrement bien choisi! Québec solidaire est le seul parti qui m’en donne et qui refuse d’aller à droite », a affirmé Jean-Paul Pelletier, militant de longue date.