Saint-Charles-Borromée souligne l’engagement de ses citoyens

La Ville de Saint-Charles-Borromée a tenu une soirée de reconnaissance afin de souligner l’engagement remarquable de ses citoyens bénévoles le 23 avril.

Présentée dans une ambiance élégante à l’esprit festif mexicain, cette activité visait à rendre hommage à celles et ceux qui contribuent activement à la vie collective de la communauté.

Au total, sept bénévoles ont été honorés lors de cette soirée, organisée dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2026, placée cette année sous le thème Mission bénévolat!. L’événement a permis de mettre en lumière des parcours variés, portés par un engagement constant et un profond attachement à la collectivité charloise.

« Chaque année, cette soirée est l’occasion de souligner avec fierté l’apport essentiel des organismes et des bénévoles qui enrichissent la vie collective de Saint-Charles-Borromée. Animées par la même mission, ces personnes transforment concrètement le quotidien et contribuent à améliorer la qualité de vie des Charlois par leur temps, leur énergie et leur générosité », a mentionné le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel.

Les lauréats 2026 ont été sélectionnés à la suite d’un processus rigoureux, au cours duquel les organismes et associations du milieu étaient invités à soumettre des candidatures de bénévoles s’étant démarqués au cours de la dernière année.

Lauréats 2026

• Organisme bénévole de l’année: Mon Afrique à Lanaudière

• Bénévole de l’année: Francine Laporte

• Bénévole du secteur des sports, activités physiques et plein air : Martin Leblond

• Bénévole du secteur culturel : Michèle Mercure

• Bénévole du secteur communautaire et associatif : Claude Séguin

• Bénévole de l’ombre : Viviane Ferran

• Bénévole – environnement et développement durable : Organisme des bassins

versants de la rivière L’Assomption