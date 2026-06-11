Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Politique

Programme de l'expérience québécoise

Québec relance le PEQ: entre 8000 et 12 000 candidats admissibles

Québec relance le PEQ: entre 8000 et 12 000 candidats admissibles
Photo: La Presse Canadienne, 2026
durée

Tel que promis par Christine Fréchette, le gouvernement caquiste relance le PEQ, le Programme de l'expérience québécoise, un programme d'immigration très populaire qui avait été fermé en novembre 2025 dans la controverse.

Entre 8000 et 12 000 personnes pourraient être admissibles et il n'y aura pas de plafonnement, selon le ministre de l'Immigration, François Bonnardel, ce qui est bien loin des estimations précédentes émanant de son ministère qui étaient autour de 125 000.

En conférence de presse mercredi au parlement, M. Bonnardel a déclaré que ces prévisions étaient à un très haut niveau, mais que maintenant, le gouvernement est plus précis sur la période d'admissibilité.

La première période de dépôt de candidatures sera destinée aux personnes qui répondaient aux conditions d'admissibilité au 19 novembre 2025, lorsque le programme a été fermé.

La période de dépôt des candidatures s'ouvrira le 2 juillet et s'étendra jusqu'au 31 octobre.

Une deuxième période de dépôt de candidatures suivra, mais avec des critères différents qui restent à déterminer.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Publié hier à 14h30

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Le président américain Donald Trump réaffirme que l'économie américaine n'a besoin de rien du Canada et qu'il «n'envisage pas de renouveler» l'accord de libre-échange continental. Des journalistes ont demandé mercredi à M. Trump ce qu’il attendait d’Ottawa dans le cadre de la révision de l’accord de libre-échange entre le Canada, ...

LIRE LA SUITE
Violence conjugale: l’étude du projet de loi «Gabie Renaud» est terminée

Publié hier à 9h00

Violence conjugale: l’étude du projet de loi «Gabie Renaud» est terminée

L’étude du projet de loi «Gabie Renaud», qui vise à mieux protéger les femmes de la violence conjugale, est terminée. Tout porte à croire qu’il sera adopté d’ici la fin de la semaine. « Demain, après-demain, très bientôt », a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, lors d’une courte mêlée de presse ...

LIRE LA SUITE
Changement climatique: 425 millions $ pour aider les propriétaires à s'adapter

Publié le 9 juin 2026

Changement climatique: 425 millions $ pour aider les propriétaires à s'adapter

Le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 425 millions $ sur cinq ans pour aider les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation pour s’adapter au changement climatique. La ministre de l’Environnement, Pascale Déry, était de passage dans un parc de Longueuil lundi après-midi pour annoncer le nouveau financement voué ...

LIRE LA SUITE