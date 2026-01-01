Trois élections partielles fédérales ont lieu lundi, dont celle dans Terrebonne

Les électeurs de trois circonscriptions fédérales, dont Terrebonne, sont conviés aux urnes ce lundi pour élire leur prochain député à la Chambre des communes.

Selon les prévisions, ces trois élections partielles devraient permettre au Parti libéral du Canada, dirigé par le premier ministre Mark Carney, de former un gouvernement majoritaire à Ottawa.

Deux d'entre elles se déroulent dans des bastions libéraux de la région de Toronto. L’autre, dans Terrebonne, devrait donner lieu à une bataille serrée entre le Bloc québécois et les libéraux.

Dans Scarborough-Sud-Ouest et University—Rosedale, les élections complémentaires ont été rendues nécessaires par les départs des anciens ministres libéraux Bill Blair et Chrystia Freeland.

Dans Terrebonne, c’est la Cour suprême du Canada qui a ordonné la reprise de l’élection, après avoir annulé le scrutin d’avril 2025 dans cette circonscription.

La libérale Tatiana Auguste avait été déclarée gagnante par une seule voix, mais la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés est parvenue à obtenir un nouveau scrutin. Les deux candidates s’affrontent à nouveau lundi.

Après avoir convaincu cinq députés de l'opposition de changer de camp, au cours des derniers mois, les libéraux disposent de 171 sièges à la Chambre des communes.

M. Carney a besoin de 172 députés pour obtenir une majorité technique, mais de 173 pour gouverner efficacement avec une majorité.

Les bureaux de vote ouvriront à 8 h 30 et fermeront à 20 h 30.