Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Retraite de Michael Rousseau

Soulagement à Québec après l'annonce du départ du PDG d'Air Canada

durée 12h00
30 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont accueilli positivement lundi l'annonce du départ à la retraite du PDG unilingue d'Air Canada, Michael Rousseau.

«C'était la seule chose censée à faire, a immédiatement réagi M. Drainville sur le réseau X. Le prochain PDG d'Air Canada doit parler français. C'est une question de respect

Mme Fréchette a également demandé au conseil d'administration d'Air Canada de nommer un nouveau PDG bilingue.

«L'entreprise est assujettie à la Loi sur les langues officielles, a-t-elle souligné. Il est temps que ça paraisse jusqu'au sommet de l’entreprise

«C'est la seule décision crédible et respectueuse des francophones, des Québécois et de l'Assemblée nationale, et la seule qui enverrait enfin le signal que les choses changent», a-t-elle ajouté.

À Ottawa, le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a tenu à remercier M. Rousseau pour ses années de service.

Il a également salué «sa contribution au maintien de la position du Canada en tant que chef de file du transport aérien international».

«Le gouvernement (...) continuera de travailler étroitement avec la direction et le c.a. d'Air Canada afin de veiller à ce que la compagnie offre un service sûr, fiable, abordable et bilingue à l'ensemble des Canadiens», a-t-il déclaré.

Tôt lundi matin, le c.a. d'Air Canada a annoncé par communiqué que Michael Rousseau l'avait informé de sa décision de prendre sa retraite d'ici la fin du troisième trimestre de 2026.

Plusieurs politiciens réclamaient la tête de M. Rousseau après l'enregistrement d'une vidéo de condoléances où on ne l'entendait dire que «bonjour» et «merci» en français.

Il réagissait alors à l'accident survenu il y a une semaine sur le tarmac de l'aéroport LaGuardia, à New York, lors duquel deux pilotes – dont un Québécois – ont été tués.

Michael Rousseau avait aussi reçu les remontrances du premier ministre canadien Mark Carney, qui lui reprochait son «manque de jugement et de compassion».

Le dirigeant avait d'ailleurs été convoqué devant le comité des langues officielles, puisque, même si elle a été privatisée en 1988, Air Canada reste assujettie à la Loi sur les langues officielles.

Le PDG d'Air Canada s'était excusé par écrit, mais il avait admis que, malgré ses efforts, il demeurait incapable de s'exprimer adéquatement en français.

- Avec les informations de Mathieu Paquette à Montréal

Caroline Plante, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa lance une consultation sur la stratégie nationale antifraude

Publié hier à 15h00

Ottawa lance une consultation sur la stratégie nationale antifraude

Le gouvernement fédéral annonce qu’il mènera, au cours des quatre prochaines semaines, une consultation sur une stratégie nationale visant à lutter contre les escroqueries financières qui ciblent les Canadiens et les entreprises. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, est à Montréal lundi pour lancer les consultations relatives à ...

LIRE LA SUITE
Le premier projet de loi budgétaire de Carney est promulgué

Publié le 27 mars 2026

Le premier projet de loi budgétaire de Carney est promulgué

Le premier projet de loi budgétaire du premier ministre Mark Carney est désormais entré en vigueur, marquant une étape importante pour le gouvernement libéral minoritaire. La loi d'exécution du budget, le projet de loi C-15, a reçu jeudi soir la sanction royale après que le Sénat eut donné son accord définitif sur le texte. Le projet de loi a ...

LIRE LA SUITE
L'OTAN affirme que le Canada respecte la cible de dépenses en défense de 2 %

Publié le 26 mars 2026

L'OTAN affirme que le Canada respecte la cible de dépenses en défense de 2 %

Le Canada a enfin respecté un engagement clé de l'OTAN en consacrant environ 2 % de son PIB à la défense au cours du dernier exercice financier, soit 63,4 milliards $, selon l'alliance militaire. Le rapport annuel 2025 du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, confirme que le Canada a atteint ce niveau de dépenses pour la première fois depuis ...

LIRE LA SUITE