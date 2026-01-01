Un bulletin de vote «en blanc» pour l'élection partielle dans Terrebonne

Les électeurs de Terrebonne qui se rendront aux urnes dans le cadre de l'élection partielle fédérale devront eux-mêmes inscrire le nom de leur candidat sur un bulletin de vote vierge.

Élections Canada a annoncé mardi l'adoption d'un bulletin de vote «en blanc» pour ce scrutin prévu en avril. Cette décision s'appuie sur «les expériences antérieures où un nombre élevé de candidats se sont présentés dans une circonscription», a déclaré l'organisme dans un courriel.

«Le bulletin de vote adapté consistera en un bulletin de vote en blanc où les électeurs devront inscrire le prénom (ou les initiales) et le nom de famille du candidat choisi, comme sur un bulletin de vote spécial», explique Élections Canada.

Il précise qu'une liste des candidats sera fournie aux électeurs aux bureaux de vote, tant pour le vote par anticipation que pour le jour du scrutin.

Élections Canada assure que ce «bulletin adapté comprendra les mêmes mesures de sécurité et d'intégrité que celles des bulletins de vote habituels».

Au moment du dépouillement, les mêmes règles que celles des bulletins de vote spéciaux seront aussi suivies. On précise que les bulletins de vote en blanc adaptés peuvent allonger le temps de dépouillement.

«Tant que le nom inscrit sur le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur, son vote sera compté. Si un électeur n’écrit que le nom du parti politique, le bulletin ne sera pas compté», mentionne Élections Canada.

La semaine dernière, le groupe qui avait recruté des centaines de personnes pour se présenter contre Pierre Poilievre lors des élections du printemps dernier et de l'élection partielle de l'été dernier a annoncé son intention de répéter l'expérience à Terrebonne.

Le Comité du bulletin de vote le plus long a dit qu'il recrutait des candidats pour l'élection partielle.