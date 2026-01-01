Le Musée d'art de Joliette sera l'hôte d'une journée de réflexions

Le Musée d'art de Joliette et la Chaire de recherche du Canada en muséologie citoyenne proposent une journée de réflexion sur les défis, financiers et communautaires, des musées d’art en région. Cette journée se tiendra le samedi 23 mai 2026, en présentiel et en ligne, au Musée d’art de Joliette.

L'activité se tiendra de 10 h à 17 h et l'inscription est gratuite et obligatoire auprès du Musée d'art de Joliette. Pour se prévaloir d'un autobus gratuit en partance de la Gare Centrale de Montréal à 8 h le matin même de l'évènement, prière d'en aviser le Musée avant le 11 mai.

En décembre 2025, une dizaine de professionnel.les d’institutions muséales québécoises ont signé une lettre ouverte dénonçant le sous-financement chronique des institutions muséales en région et réclamant un soutien gouvernemental à la hauteur de leurs contributions sociales et culturelles.

Après une stagnation budgétaire sans précédent et malgré les ajustements préélectoraux annoncés récemment par le Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, les musées d’art en région demeurent dans une situation précaire.

Présentée sous forme de tables rondes, la journée fera une place active à des voix du milieu muséal, de la communauté universitaire et à celles de citoyen.nes, invité.es à prendre part aux échanges.

Elle s'articulera autour de trois thématiques, conçues pour nommer les réalités du terrain, célébrer le travail de proximité accompli par les musées en région et continuer d’imaginer, entre citoyens et professionnels d’horizons variés, des pistes audacieuses pour l’avenir :

- Première ligne en culture : L'action de proximité des musées et la présence de l'art en région;

- Des musées au pain et à l'eau : Désengagement de l'État et nouveaux modèles d'affaires;

- Tenir le fort : Des initiatives solides dans un temps précaire;

Directeur.ices des musées participants :

- Gabrielle Bouchard – Directrice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul;

- Maude Charland-Lallier – Directrice du Musée des beaux-arts de Sherbrooke;

- Annie Gauthier – Directrice du Musée d'art de Joliette;

- Mélanie Girard – Directrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup;

- Jean-Jacques Lachapelle – Directeur du Musée d'art de Rouyn-Noranda;

- France Leclerc – Directrice du Musée de Rimouski;

