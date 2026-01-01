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Ex-ministre caquiste

Maïté Blanchette Vézina veut ravir La Peltrie au nom des conservateurs d'Éric Duhaime

durée 14h00
24 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

La députée Maïté Blanchette Vézina passe chez les conservateurs et va tenter d'arracher la circonscription de l'ex-ministre caquiste Éric Caire – La Peltrie, dans la région de Québec – lors des prochaines élections d'octobre.

Elle en a fait l'annonce officiellement mardi à Québec aux côtés de son nouveau chef Éric Duhaime. En point de presse, elle a assuré avoir «des racines» dans le comté.

Maïté Blanchette Vézina représente actuellement la circonscription de Rimouski.

En septembre dernier, elle a provoqué un coup de tonnerre à l’Assemblée nationale en quittant le caucus caquiste après avoir perdu son poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle avait aussi invité François Legault à partir.

Depuis, le chef conservateur était en campagne de séduction pour attirer la députée de Rimouski dans son giron. Maïté Blanchette Vézina a prononcé un discours lors du congrès du PCQ en janvier dernier.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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