Ex-ministre caquiste
Maïté Blanchette Vézina veut ravir La Peltrie au nom des conservateurs d'Éric Duhaime
Par La Presse Canadienne
La députée Maïté Blanchette Vézina passe chez les conservateurs et va tenter d'arracher la circonscription de l'ex-ministre caquiste Éric Caire – La Peltrie, dans la région de Québec – lors des prochaines élections d'octobre.
Elle en a fait l'annonce officiellement mardi à Québec aux côtés de son nouveau chef Éric Duhaime. En point de presse, elle a assuré avoir «des racines» dans le comté.
Maïté Blanchette Vézina représente actuellement la circonscription de Rimouski.
En septembre dernier, elle a provoqué un coup de tonnerre à l’Assemblée nationale en quittant le caucus caquiste après avoir perdu son poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle avait aussi invité François Legault à partir.
Depuis, le chef conservateur était en campagne de séduction pour attirer la députée de Rimouski dans son giron. Maïté Blanchette Vézina a prononcé un discours lors du congrès du PCQ en janvier dernier.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne