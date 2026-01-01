Le passage d'Idlout au camp libéral rapproche Carney de la majorité

Le passage de la députée du Nunavut, Lori Idlout, du Nouveau Parti démocratique (NPD) au camp libéral porte le nombre de sièges du gouvernement à 170. Trois élections partielles, prévues le 13 avril, pourraient s'avérer décisives.

Les deux élections partielles dans la région de Toronto ont été déclenchées par les démissions de l'ancienne ministre Chrystia Freeland et de Bill Blair, tous deux considérés comme des bastions libéraux.

La circonscription de Terrebonne, dans la région de Montréal, avait été remportée par les libéraux lors des élections de l'an dernier par une seule voix, mais la Cour suprême a annulé le résultat le mois dernier.

Les libéraux disposeraient d'une majorité de 172 sièges, même s'ils ne remportent que deux des trois élections partielles. Cependant, ils auraient probablement encore besoin du soutien de l'opposition pour faire adopter des lois.

Le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia, député libéral du Québec, ne vote qu'en cas d'égalité et, traditionnellement, il choisit de maintenir le statu quo en toute impartialité.

Cela signifie que, historiquement, le président ne vote pas pour l'adoption de nouvelles lois, mais se range du côté du gouvernement lors des votes de confiance.

David Baxter, La Presse Canadienne