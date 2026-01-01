Nous joindre
L'avocat Stéphane Handfield veut de nouveau être candidat pour le PQ

durée 14h44
6 mars 2026
Par La Presse Canadienne

L'avocat Stéphane Handfield, qui a travaillé pendant 30 ans en droit de l'immigration, souhaite de nouveau porter les couleurs du Parti québécois (PQ) aux élections générales d'octobre prochain.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a annoncé vendredi matin que M. Handfield sera candidat à l'investiture du parti dans la circonscription de Masson, dans Lanaudière.

M. Handfield milite depuis plusieurs années au sein du PQ. Il a été candidat péquiste aux élections de 2022, toujours dans Masson, où il a terminé deuxième avec 18,24 % des voix.

Depuis trois ans, M. Handifeld est le co-porte-parole en immigration de la formation souverainiste.

En mars 2025, l'avocat avait annoncé mettre fin à sa pratique privée.

«Ce fut une décision difficile, mais mûrement réfléchie. Mon constat d'il y a un an demeure le même. Notre système d'immigration est brisé», a soutenu M. Handifeld en point de presse, vendredi, à Montréal.

«J'ai choisi de me présenter pour le Parti québécois, notamment pour réparer ce système d'immigration qui a été brisé», a-t-il ajouté, en compagnie de M. St-Pierre Plamondon.

Dans les dernières semaines, le PQ a présenté plusieurs candidatures dans différentes régions en vue du scrutin prévu l'automne prochain.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

