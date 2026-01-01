Nous joindre
Affirmation du ministre de la Défense

Ottawa reste opposé à l'acquisition d'armes nucléaires, malgré une suggestion

durée 09h00
4 février 2026
Par La Presse Canadienne

Le ministre de la Défense David McGuinty affirme que le Canada reste opposé à l'acquisition d'armes nucléaires, malgré la suggestion d'un ancien chef militaire selon laquelle Ottawa ne devrait pas exclure cette possibilité.

M. McGuinty a déclaré que le Canada avait signé des traités internationaux s'opposant explicitement à la prolifération des armes nucléaires.

Le ministre, qui s'est adressé aux journalistes alors qu'il se rendait à une réunion du Conseil des ministres, a affirmé que le Canada continuerait à se concentrer sur la reconstruction de l'armée et la production d'armes conventionnelles.

L'ancien chef d'état-major de la défense Wayne Eyre a suggéré lundi lors d'un événement à Ottawa que le Canada ne devrait pas exclure totalement l'acquisition d'armes nucléaires.

Selon le «Globe and Mail», M. Eyre a soutenu que le Canada ne pourrait jamais jouir d'une véritable indépendance stratégique sans disposer de sa propre force de dissuasion nucléaire.

Le général à la retraite a cependant reconnu que les armes nucléaires n'étaient pas un outil que le pays devrait acquérir pour le moment.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

