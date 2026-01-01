Nous joindre
Dès jeudi

Carney rencontrera son cabinet à Québec avant la reprise des travaux parlementaires

durée 09h00
22 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney se rendra à Québec jeudi pour deux jours de réunions privées avec son cabinet avant la reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine.

Dans un communiqué, le cabinet du premier ministre indique que ces deux jours de réunions porteront sur l'économie, l'abordabilité et la sécurité.

Le communiqué précise que les ministres et les secrétaires d'État discuteront des progrès réalisés concernant les priorités énoncées dans leurs lettres de mandat et «détermineront les priorités pour mettre en œuvre du changement au cours de l’année à venir».

Le cabinet entendra des experts issus des domaines de l’administration publique, de la finance, des services communautaires, des technologies de pointe et des affaires internationales, ajoute le communiqué.

Cette retraite survient peu après le retour de M. Carney d'un voyage de neuf jours autour du monde visant à promouvoir les investissements à l'étranger.

Dans un discours prononcé mardi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, M. Carney a déclaré que l'ancien ordre mondial est révolu et a exhorté les puissances moyennes à s'unir face aux pressions économiques exercées par les grandes puissances.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

