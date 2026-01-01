Nous joindre
Budget municipal 2026

Une augmentation de 3,2% des taxes foncières à Saint-Thomas

durée 10h00
9 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Le budget municipal 2026 et le programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les trois prochaines années,  de la municipalité de Saint-Thomas a été adopté le 11 décembre dernier, lors du conseil. 

On indique que la taxe foncière générale augmente de 3,2 %, soit un taux inférieur à l’inflation, ce qui permet de conserver l’un des taux de taxation les plus bas de Lanaudière.

Priorité à l’équité intergénérationnelle

Le budget 2026 respecte la Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés et de l’excédent de fonctionnement accumulé inspirée des meilleures pratiques au Québec. Cette politique définit un cadre clair et neutre pour l’utilisation des réserves et des excédents.

Le budget 2026 réduit le recours aux redevances provenant de ressources épuisables, comme celles des carrières et sablières, ainsi qu’aux excédents provenant d’exercices antérieurs. Le conseil ne souhaite pas utiliser le « bas de laine » pour financer les dépenses courantes.

Concrètement, cela se traduit par une réduction importante de l’utilisation des surplus libres de 719 333 $ consacrés à l’équilibration budgétaire. Malgré une baisse des transferts gouvernementaux de 17,7 %, la Municipalité parvient à maintenir un équilibre financier sans compromettre les services.

« Notre priorité a été la rigueur et la transparence : en examinant chaque poste de dépense et en réévaluant les tarifications du service de l’eau, nous réduisons le fardeau de la dette pour les générations futures. Ce n'est pas seulement un budget équilibré; c'est un plan stratégique et visionnaire qui nous permet d’assurer la pérennité du financement de nos infrastructures, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyennes et citoyens », souligne Mario Rondeau, maire de Saint-Thomas.

Services à la population

Le budget comprend la création d’un poste de technicien(ne) au greffe et la conversion à l’année d’un poste d’inspecteur(trice) en bâtiment et environnement. Ce dernier permettra d’accélérer le traitement des demandes citoyennes, l’accompagnement des entreprises, l’inspection du territoire et la vérification du respect de la règlementation d’urbanisme.

Plusieurs mesures viennent directement soutenir les familles et les citoyens. La Politique de remboursement des activités hors territoire est simplifiée et bonifiée afin d’améliorer le soutien aux familles, offrant un remboursement de 40 % jusqu’à concurrence de 250 $ par année. La contribution municipale au camp de jour sera portée à 55 % des coûts. Les tarifs des salles, plateaux sportifs et activités de la programmation des loisirs sont modifiés afin que les citoyens puissent les obtenir à un taux préférentiel par rapport aux non-résidents.

Dès le 1er janvier 2026, la tarification d’aqueduc évolue vers une facturation progressive selon la consommation. Cette approche, fondée sur les relevés de compteurs d’eau, vise une utilisation plus responsable des ressources en eau et une répartition plus équitable des coûts.

Les services à la population seront modernisés par l’accès, dès 2026, au compte de taxes en ligne et au déploiement graduel du module de permis en ligne. Ces mesures permettront aux travailleurs et aux familles d’accéder à ces services municipaux en dehors des heures ouvrables de l’hôtel de ville.

 

